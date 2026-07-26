Según un informe de ESPN Brasil, en contra de lo que se esperaba recientemente, una nueva cesión de Endrick no es en absoluto improbable.

El brasileño había optado por una cesión a principios de año debido a sus escasos minutos en el Real. Después firmó una muy buena media temporada en el Olympique de Lyon, se ganó un sitio en la convocatoria de la Selecao para el Mundial y, presumiblemente, también argumentos para asumir en el futuro un papel mucho más importante en Madrid.

Sin embargo, mientras que el propio Endrick descarta una nueva cesión y ahora quiere asentarse de una vez por todas en el conjunto blanco, los responsables del Real piensan de otra manera, según ESPN Brasil . De acuerdo con esa información, durante la preparación veraniega quieren tomar una decisión sobre cuál de los dos talentos para la posición de delantero centro saldrá: Endrick o Gonzalo Garcia. El nuevo entrenador, Jose Mourinho, desempeñará naturalmente un papel principal en ello y evaluará a cuál de los dos puede aprovechar mejor. Aquel sobre el que Mourinho baje el pulgar deberá salir si es posible, para crear espacio en la plantilla de cara a otros posibles fichajes.

Pese a su convincente cesión en Lyon: ¿sigue sin apostar el Real Madrid por Endrick?

Para Endrick, una nueva cesión sería sin duda bastante decepcionante. Al fin y al cabo, estaba considerado como el nueve del futuro del Real cuando en 2024 se incorporó al Bernabéu procedente del Palmeiras en medio de una gran expectación. Pero hasta la fecha, el despegue definitivo del jugador de 20 años aún no se ha producido.





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Después de que en su primera temporada fuera introducido poco a poco como un jugador de rotación y dejara una y otra vez buenos detalles, en la primera mitad de la pasada campaña quedó completamente apartado con el exentrenador del Real, Xabi Alonso. Por eso, la cesión al Lyon fue la decisión acertadísima: en Francia sumó minutos de juego a un alto nivel y recuperó la confianza. En 21 partidos con el Lyon, el internacional brasileño logró ocho goles y ocho asistencias.

¿Cómo planea Jose Mourinho el ataque del Real Madrid?

Fiel a sus propias aspiraciones, Endrick quiere ahora convertirse también en una figura importante en Madrid. Que pueda lograrlo depende, naturalmente, en gran medida de los planes del nuevo jefe. Si Mourinho apuesta por una doble punta, Endrick tendría buenas opciones de jugar con regularidad junto al fijo Kylian Mbappe. Sin embargo, con un solo delantero centro, las perspectivas de contar con muchos minutos disminuirían.

El contrato de Endrick con el Real está fechado hasta 2030. Hasta ahora ha disputado 40 partidos oficiales con el conjunto madrileño, en los que logró siete goles y una asistencia. En el Mundial, que para Brasil terminó ya en octavos de final con la derrota por 1-2 ante Noruega, el seleccionador Carlo Ancelotti lo hizo entrar desde el banquillo en cuatro ocasiones. Endrick no logró marcar.