José Mourinho está decidido y solo quiere volver al Real Madrid en condiciones absurdas

Varios medios españoles informan de una primera reunión entre José Mourinho y representantes del Real Madrid. Sin embargo, el técnico luso, de 63 años, exige condiciones muy estrictas para regresar.

Hace poco, «The Special One» dijo querer quedarse en el Benfica, pero una cláusula de rescisión permite su salida este verano. El Real Madrid, que busca un entrenador para calmar a la plantilla, intenta convencerlo.

Sin embargo, ha presentado una lista de exigencias. La primera es el control deportivo: pide plena autoridad sobre la alineación, la plantilla y el vestuario, sin injerencias del club.

Además, pide un contrato de dos años: no quiere ser un intermediario, pero tampoco comprometerse a largo plazo sin evaluar el proyecto.

Además, impondría su propio cuerpo técnico y podría prescindir de hasta siete jugadores que no encajen en su proyecto.

Además, quiere reducir las lesiones y controlar el cuerpo médico, y pide hablar solo con el presidente Florentino Pérez.

Mourinho quiere controlar hasta la preparación y los desplazamientos, y se dice que pretende influir en las giras de verano para gestionar la carga de trabajo de los jugadores. Sus exigencias forman un paquete único: si no se aceptan todas, su llegada podría fracasar. La decisión es de Pérez.