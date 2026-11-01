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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha admitido su sorpresa después de que Jude Bellingham quedara fuera de los diez primeros puestos en la reciente votación del Balón de Oro. El técnico portugués elogió a varias estrellas mundiales, pero mostró su frustración por la posición final de su centrocampista antes de dar por terminadas sus declaraciones de forma abrupta.

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Mourinho, sorprendido por el puesto de Bellingham

Mourinho ha cuestionado públicamente los recientes resultados de la votación del Balón de Oro. El técnico portugués quedó completamente sorprendido por la posición final de Bellingham en la clasificación mundial. El internacional inglés terminó en un polémico undécimo puesto en la clasificación del prestigioso premio. Su posición desconcertó a su entrenador en el club, que, tras su comentario inicial, no quiso profundizar en lo que consideraba una injusticia.

Bellingham ha sido una pieza clave para el Real Madrid, por lo que su ausencia entre los diez primeros ha dado mucho que hablar. Mourinho dejó claro ante los medios qué opinaba de los resultados finales.

El entrenador del Madrid expresa su frustración con la votación

Mourinho compareció ante los medios para dar su opinión sobre los premios individuales. Aunque elogió a varias estrellas mundiales, la posición final de Bellingham centró sus últimas declaraciones.

«En cuanto a la votación del Balón de Oro, lo que me sorprendió un poco fue la posición de Jude Bellingham, que quedó undécimo», declaró Mourinho en la web oficial del club.

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El entrenador del Real Madrid expresó su opinión sin extenderse. Se limitó a cerrar el tema con un «Sin más comentarios».

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Mourinho elogia a Kane y Mbappe

Antes de expresar su incredulidad por el puesto de Bellingham, Mourinho dedicó unas palabras de felicitación a su exdelantero Harry Kane. Admitió que le decepcionaba que un jugador del Madrid no hubiera ganado el premio principal, pero se mostró sinceramente feliz de que la estrella inglesa sumara otro reconocimiento a su carrera.

«Tuve el privilegio de trabajar con Harry Kane. Es un gran jugador, un gran profesional y una gran persona», explicó Mourinho. «Pese a la frustración porque mi jugador no haya ganado, también debo ser sincero y decir que estoy muy feliz por Harry».

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Mourinho también dedicó un elogio especial al delantero Kylian Mbappe y destacó su extraordinaria trayectoria internacional: «Kylian es único. Cada año tenemos un Balón de Oro, pero el mejor jugador de la historia de los Mundiales solo hay uno», añadió.

El Madrid centra su atención en el Racing Santander

El Real Madrid prepara ahora un importante partido de Liga contra el Racing Santander. El equipo de Mourinho ocupa el tercer puesto de la clasificación tras sumar 24 puntos en sus diez primeros encuentros. Está a seis puntos del líder, el Barcelona, una distancia preocupante que no le permite cometer más tropiezos.