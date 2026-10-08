José Mourinho carga: «La UEFA me ha destrozado»

José Mourinho ha arrojado luz sobre varios asuntos del mundo del fútbol en una entrevista con Corriere dello Sport. Así, habla de su próximo reencuentro con su exclub AS Roma, de la situación judicial del Manchester City y de sus relaciones con los árbitros.

Preguntado por el caso judicial del Manchester City, Mourinho respondió entre risas y con ironía para subrayar la lentitud del proceso. "Prefiero reírme un poco, porque creo que llegará a su fin".

"Pero nosotros dos", señala Mourinho al periodista Ivan Zazzaroni, "que tenemos sesenta y tantos, debemos tener la suerte de seguir aquí cuando llegue la sentencia definitiva. Ahora llegará una sentencia, y luego vendrá otra apelación..."

El portugués atribuye su complicada relación con el mundo arbitral a la mala suerte de que sus etapas en los clubes a los que llegó coincidieran con casos sospechosos y/o condenados.

Así, fue entrenador de Chelsea, Manchester United y Tottenham Hotspur en la época en la que el Manchester City infringió 114 normas financieras. Tras su salida del Fenerbahçe en 2025, Ferhat Gündogdu, presidente de la Comisión Central de Árbitros (MHK), fue detenido junto a otros seis altos cargos.

Entre 2010 y 2013, Mourinho ya había sido entrenador del Real Madrid. Entre 2001 y 2018, el Barcelona pagó entre 7,3 y 8,4 millones de euros a sociedades vinculadas al presidente del comité arbitral: Enrique Negreira.

El caso Negreira está más de actualidad que nunca. Hace una semana, el Real Madrid presentó un informe de 50.000 páginas ante la UEFA y quiere que se retiren nueve títulos de liga al archirrival catalán. "Llegué al Real Madrid y viví los años importantes de Negreira", continúa Mourinho.

"Nadie lo sabía, pero nosotros lo vivimos. Después me fui, y ahora se sabe. Pero en Turquía, el gran escándalo... Este tipo de situaciones se daban más a menudo", afirma Mourinho, que el pasado verano regresó al Real Madrid. El club blanco reclutó a The Special One desde el Benfica.

Anteriormente, Mourinho también trabajó en la AS Roma, con la que conquistó la Conference League a costa del Feyenoord. El 14 de octubre, el Real Madrid visitará Roma. "El día que llegué, había miles de personas listas para recibirme, y yo aún no había hecho nada".

"No me lo merecía, pero esto es Roma". Con Mourinho, la Roma se quedó muy cerca de otro título europeo. Sin embargo, la final de la Europa League en 2023 se perdió en los penaltis ante el Sevilla. La Roma y Mourinho sintieron después que les habían robado enormemente por un penalti no señalado tras una mano.

Mourinho estalló por completo contra el árbitro Anthony Taylor, quien antes de su partida fue intimidado en el aeropuerto de Budapest por aficionados de la Roma. "Mi responsabilidad se limita únicamente a lo que ocurrió en el túnel con el árbitro, no a lo que pasó en el aeropuerto", dice.

El choque de Mourinho con Taylor empeoró su relación con los propietarios de la Roma, con quienes tenía una profunda discrepancia sobre su incidente con Taylor. "Pagué el precio con mi relación con los propietarios, que tenían un perfil distinto al mío y otro enfoque sobre aquella final", afirma.

"La final había terminado, nos fuimos de vacaciones y, cuando regresé, ya estaba muerto. La UEFA me destrozó, me hizo pagar por algo de lo que no era responsable", concluye Mourinho.



