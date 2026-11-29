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Jose Mourinho no se mordió la lengua después de que el Real Madrid sufriera el sábado su primera derrota en casa de la temporada ante el Alavés. El técnico portugués cargó contra Guillermo Soto Grado y sugirió que el árbitro tiene algo personal contra sus estrellas tras la polémica expulsión de Jude Bellingham.

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Mourinho carga contra el árbitro tras la expulsión de Bellingham

El entrenador del Madrid se mostró frustrado después de que su equipo sufriera su primera derrota en casa de la temporada ante el Alavés . Aunque no tardó en felicitar a Quique Sanchez Flores por su planteamiento táctico, el veterano técnico reservó sus críticas más duras para el árbitro Soto Grado. La decisión de expulsar a Jude Bellingham centró el análisis posterior al partido en el Santiago Bernabéu y llevó a Mourinho a cuestionar las motivaciones del colegiado durante el encuentro. Señaló dos episodios anteriores, uno con Kylian Mbappe en abril de 2025 y otro con Vinicius Junior en enero de 2025, como prueba de un patrón recurrente.

«El árbitro ha sido muy permisivo con los balones que han tirado al campo y con los cinco segundos. Este árbitro expulsó a Mbappe hace dos temporadas, a Vinicius la temporada pasada y ahora a Bellingham... A ver si la próxima temporada le toca a Courtois. Creo que a este árbitro le gusta demostrar su poder, demostrar que es un fenómeno», dijo Mourinho, según recoge AS.

El entrenador se fía de Bellingham más que de las imágenes vistas en el banquillo

Preguntado específicamente por la tarjeta a Bellingham y la polémica acción del posible penalti sobre el centrocampista, Mourinho admitió con franqueza cuál había sido su primera impresión desde la banda. Tras revisar rápidamente las imágenes en una tableta en el banquillo, el técnico del Madrid reconoció que la decisión le había parecido dudosa, pero se negó a contradecir públicamente a su jugador.

«Sobre el penalti, voy a ser sincero: lo vi en el banquillo, en la tableta, y me pareció dudoso, pero Jude dice que es penalti», explicó Mourinho. «Cuando el jugador dice que es penalti, tengo que pensar que es penalti. Tengo que creer al jugador. Visto rápidamente en la tableta, parecía que podía ser un penalti exagerado, así que me quedo con esa sensación, pero también con la certeza de lo que me dijo Jude».

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Mourinho lamenta la falta de frescura física

Pese a sus quejas por el arbitraje, el técnico portugués también reconoció con franqueza que la falta de frescura física de su plantilla resultó decisiva sobre el terreno de juego. Aunque admitió que aún quedan muchos aspectos del rendimiento del equipo por analizar, Mourinho señaló el cansancio como el problema más evidente.

«Estoy de acuerdo. Quique preparó su plan, que no fue una sorpresa para nosotros. Ayer entrenamos con la intención de acostumbrarnos a jugar contra un equipo que iba a defender como defendieron ellos contra nosotros. Han tenido la suerte de que el árbitro ha sido muy permisivo con los tiempos y las interrupciones. Tengo que buscar más respuestas, pero hay una que para mí está clara: faltó frescura física», afirmó Mourinho.

Problemas para confeccionar el equipo antes de visitar a la Real Sociedad

El Madrid sufrió su primera derrota en 11 partidos entre todas las competiciones y desperdició la oportunidad de igualar al Barcelona, su gran rival, en lo más alto de la clasificación de La Liga. Para agravar las consecuencias del tropiezo, Mourinho tendrá que afrontar la complicada visita de entre semana a Anoeta para medirse a la Real Sociedad sin dos jugadores clave por sanción. Bellingham fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas durante el encuentro, mientras que Ibrahima Konate también vio una tarjeta por quinta vez en esta temporada de liga, por lo que ambos se perderán el próximo partido.