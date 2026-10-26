Jose Mourinho arremete contra el VAR «dormido» tras la dramática victoria del Real Madrid en el Clásico

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Jose Mourinho no pudo evitar criticar a los árbitros después de que el Real Madrid lograra una victoria crucial ante el Barcelona. El técnico portugués cargó contra el VAR por no detectar una posible tarjeta roja en la segunda parte del Clásico.

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Mourinho estalla pese a ganar el Clásico

Mourinho expresó su frustración con los árbitros tras la decisiva victoria por 2-1 ante el Barcelona. El técnico portugués consideró que una decisión arbitral clave perjudicó a su equipo en la última y esperada edición del Clásico.

El duelo del domingo correspondía a la décima jornada de una exigente temporada de Liga. El Real Madrid acabó sumando los tres puntos en un partido muy disputado entre dos grandes rivales. Sin embargo, el resultado positivo quedó parcialmente eclipsado por las duras declaraciones de Mourinho tras el encuentro. El técnico señaló una jugada concreta de la segunda parte entre el defensa del Barcelona Joao Cancelo y Yan Diomande, del Madrid.

Acusa al VAR de quedarse dormido

Mourinho está convencido de que Cancelo debió ser expulsado en el minuto 60. A su juicio, el lateral portugués cometió una entrada peligrosa sobre Diomande que merecía una tarjeta roja directa. Aunque elogió al árbitro principal, Mourinho dirigió toda su indignación a los asistentes de vídeo. Los acusó de pasar por alto un error claro y manifiesto.

«Jugamos un gran partido contra un gran rival», afirmó Mourinho en rueda de prensa. «Con un árbitro que, en mi opinión, hizo un excelente partido, y un VAR que, en mi opinión, estaba dormido en el minuto 60, porque la falta de Cancelo sobre Diomande era claramente de tarjeta roja».

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Una magnífica victoria ante un rival

Pese a su evidente frustración por la actuación del VAR, Mourinho quiso destacar el rendimiento general de su equipo. La victoria ante un rival de tanta entidad supuso un impulso importante para sus aspiraciones en Liga. El exentrenador del Inter de Milán reconoció la calidad del rival y elogió a sus jugadores por superar el difícil reto que planteó el Barcelona.

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«Pero fue un partido magnífico, una victoria magnífica», concluyó Mourinho.

La mirada puesta en los próximos partidos

El Madrid intentará aprovechar el impulso de esta importante victoria en el Clásico. Sumar los tres puntos ante el Barcelona mantiene al equipo de Mourinho en la lucha por el título de Liga en esta fase temprana de la temporada. Su próximo compromiso será este fin de semana, cuando visite al Racing de Santander en Liga.