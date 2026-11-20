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Jose Mourinho ha lanzado una seria advertencia a Vinicius Jr y al resto de la plantilla del Real Madrid: la reputación no sirve de nada en el Bernabéu. Ante un exigente calendario invernal, el técnico portugués ha dejado claro que la titularidad se gana en los entrenamientos y no se concede por estatus.

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Mourinho se centra en el futuro

El entrenador del Madrid ha restado importancia a las preocupaciones por el difícil inicio de temporada de Vinicius y ha puesto el foco en el exigente calendario invernal. Después de que el brasileño admitiera que le había faltado preparación tras el Mundial, el técnico quiso dejar atrás las dificultades pasadas. Con la Copa del Rey y la Supercopa a la vista, cree que las próximas semanas ofrecen al extremo una gran oportunidad para recuperar su mejor versión.

El portugués espera una reacción de su estrella, que últimamente ha visto los partidos desde fuera mientras Diomande destacaba en su lugar. «El verano ya pasó, ahora es invierno. Nos interesa el presente. Lo importante es cómo se prepara para este periodo decisivo. También llega la Copa del Rey, después viene la Supercopa, esperamos que sean dos partidos, acumulamos el partido de febrero... Esperamos a un buen Vinicius», declaró Mourinho, según cita Sport.

De «gran problema» a acallar las críticas

Mourinho ha criticado lo volubles que son los rumores futbolísticos y ha respaldado con firmeza a Vinicius tras sus recientes goles contra Singapur y Japón. Apenas unas semanas después de que se le calificara de forma sensacionalista como un «gran problema» para el Madrid, el brasileño ha acallado rápidamente a sus críticos y ha cambiado el relato de los medios. Para su entrenador, sin embargo, el ruido externo nunca tuvo importancia.

«Hace un par de semanas se hablaba de Vinicius como el gran problema del Madrid. Ahora, después de marcar goles contra Singapur y Japón, ya hablamos de otras cosas. Sobre Vinicius digo lo mismo que hace cuatro o cinco semanas. Es un jugador increíble, le queremos y le necesitamos».

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No hay sitio para los egos en el Bernabéu

Mourinho se mostró especialmente tajante cuando le preguntaron si Vinicius Jr sería titular o suplente en las próximas semanas. Aprovechó la ocasión para fijar una norma para todo el vestuario y reafirmar su conocido enfoque basado en los méritos. «De titular, en el banquillo, en la grada... No importa. Aquí no tenemos jugadores con privilegios, no hay jugadores que deban jugar por decreto. Hay un grupo que juega para el Real Madrid. El Real Madrid debe tener una plantilla fuerte y muchos buenos jugadores», declaró con rotundidad el exentrenador del Chelsea.

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El entrenador prevé recurrir ampliamente a las rotaciones esta temporada y advirtió de que algunos nombres importantes podrían incluso quedarse fuera de las convocatorias. Señaló que pronto espera contar con más de 23 jugadores disponibles, por lo que será inevitable tomar decisiones difíciles. «Quiero jugadores que me den opciones para hacer una gran temporada. Quiero más de once jugadores propios», añadió.

Reflexiones sobre el pasado y el presente

En su segunda etapa en Madrid, Mourinho se negó a comparar su plantilla actual con el legendario grupo de 2010. Recordó que en su primera etapa contó con un grupo que lo sacrificó todo para ganar, aunque admitió que la relación cambió durante su última temporada.

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«Mi sensación era que el trabajo estaba hecho y que para el club era mejor iniciar una nueva etapa con un perfil diferente al mío. No podrían haber elegido mejor a mi sucesor (Ancelotti)», reflexionó.