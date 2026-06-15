José Mourinho acierta al incorporar a un ex campeón del mundo al cuerpo técnico del Real Madrid

Todo indica que José Mourinho incorporará pronto a Sami Khedira a su cuerpo técnico en el Real Madrid, según David Ornstein, de The Athletic.

Khedira, de 39 años, ya jugó en el club entre 2010 y 2013 bajo las órdenes del técnico luso y se quedó dos temporadas más, conquistando la Liga de Campeones en 2014.

Más de una década después de su partida, Khedira regresa para actuar como enlace entre el club, los jugadores y el cuerpo técnico, aprovechando su profundo conocimiento del fútbol español.

Será su primera experiencia como técnico. El campeón del mundo en 2014 se retiró en 2021 en el Hertha BSC y, desde entonces, no había ocupado ningún cargo oficial en el fútbol, aunque ha trabajado como analista televisivo.

Con su llegada, el cuerpo técnico de Mourinho se completa: le acompañarán los asistentes João Tralhão y Pedro Machado, el analista Roberto Merella, el preparador físico Antonio Dias y el entrenador de porteros Nuno Santos.

Según The Athletic, Khedira fue preferido a su excompañero Pepe, quien también cumplía los requisitos.

Mourinho fue presentado hace poco como nuevo entrenador del Real Madrid, que pagó quince millones de euros al Benfica por su fichaje. Su objetivo es devolver al club a la senda de los títulos tras una temporada complicada.