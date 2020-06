José Manuel Vizcaíno sobre el estadio que podría llamarse Jorge González: “Eso no lo sabemos aún porque hay una ley que cumplir”

El presidente del Cádiz habló sobre este proceso que se debe cumplir.

Las autoridades municipales de tienen que cambiar por ley el nombre de su estadio, que actualmente se llama Ramón de Carranza, eso será sometido a votación y uno de los nombres que ha surgido es el del salvadoreño, Jorge González, que jugó con el submarino amarillo en los años ochentas.



En el programa “Güiri Güiri”, se conversó con Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz y habló sobre ese tema: “Cuando me nombran a Jorge no soy objetivo y en caso de que el nombre del estadio cambiara y se llamara Jorge "Mágico" González para nosotros sería un orgullo”.



“Eso no lo sabemos aún porque hay una ley que cumplir y la mayoría de los gaditanos y los cadistas quisieran que se llame Ramón de Carranza, rememorando el propio apellido y adoptando el de la persona que en su día se puso, pero serán las autoridades competentes con los cadistas los que decidan”, agregó el directivo del club español, que está peleando por subir a la Primera División.