José Juan Macías declara a la Bundesliga como su campeonato predilecto para emigrar

El delantero mexicano considera que sus condiciones se adaptarían perfecto a la Bundesliga.

Los rumores no se detienen, y las posibilidades de que Juan José Macías abandone a próximamente se mantienen vivas. El Rebaño espera una oferta formal que beneficie al delantero y a la entidad, por lo que si no llega hasta antes del 5 de octubre, se mantendrá.

Se ha especulado que lo buscan clubes españoles, holandeses y alemanes, que han seguido con lupa su desarrollo en los útlimos meses. Aunque JJ ha dicho que está abierto a cualquier posibilidad, ya ha confesado cuál sería su destino predilecto.

Según conversó el oriundo de Guadalajara con la revista GQ, hay un campeonato en el Viejo Continente donde piensa que podría desarrollar al máximo su potencial: Primero, la alemana; la verdad me gusta muchísimo. Luego, la española, francesa, inglesa e italiana. Me gusta y admiro la mentalidad de los alemanes, su juego que es muy rápido e intenso. Ahí crece muchísimo el futbolista".

Más equipos

Igualmente, Macías trazó como gran objetivo a mediano plazo hacerse con un lugar en 2022: “Me vislumbro en el Mundial, es el gran sueño. Yo creo que nos hemos quedado ahí por la mentalidad… por la mentalidad de quienes han jugado los mundiales. De eso no puedo comentar nada más al respecto porque no he estado en el vestidor para saberlo, pero ese es mi punto de vista desde afuera”, aseguró para finalizar.

En los últimos meses, el talentoso delantero había sido vinculado con y , club del que incluso se filtró una imagen en la que se mostraba que es una de las promesas que tienen monitoreada.