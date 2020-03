José Iván Rodríguez: "La idea es jugar en el extranjero, y la Liga Española me gustaría"

El mediocampista de León desea seguirse mostrando para dar el salto hacia el Viejo Continente.

Dentro del elogiado sistema de juego del León que siempre prioriza la ofensiva, es fundamental tener una pieza que equilibre al equipo. José Iván Rodríguez tiene 23 años, debutó en el Clausura 2017 y ya ha sido llamado por Tata Martino a la Selección mexicana, conociendo el potencial al que aspira.

Sin embargo, los últimos meses no han sido sencillos para Rodríguez, recordando que en la Liguilla del Clausura 2019, donde la Fiera llegó a la final, el mediocentro no estuvo en plenitud física por una lesión en el tobillo derecho que lo obligó a jugar infiltrado.

En el presente campeonato ya pudo disputar tres partidos, buscando acercarse a su mejor versión para cumplir su sueño, militar en el Viejo Continente: "Llevo varios torneos importantes acá en León, en . Me siento con gran experiencia, todavía me falta muchísimo por aprender, pero la situación es así. La idea es poder jugar en el extranjero, y creo que la Liga Española me gustaría muchísimo", mencionó en exclusiva para Goal.

Más equipos

José Iván ya se ha hecho presente en las convocatorias de la Selección mexicana, quedando fuera de la Copa Oro 2019 por la misma molestia en el tobillo derecho. El mediocampista sabe que está en la mira de Martino, deseando consolidarse próximamente, pese a competir el puesto con consagrados como Jona Dos Santos, Andrés Guardado y Héctor Herrera: "Es una competencia interna muy buena, muy exigida. El Profe me tiene visto porque ve algo bueno en mi. En cada llamado y en cada convocatoria que he tenido voy a dar lo máximo, a mostrar que puedo estar en la Selección. Quisiera estar no quitando, sino ganándome un lugar, sabiendo que ellos son un ejemplo a seguir y aprender de ellos".

Si lograra marcharse hacia el extranjero, el nacido en confesó que preferiría completar todo su proceso formativo en la , y no marcharse anticipadamente sin la garantía de disputar muchos minutos: "Las situaciones son muy diferentes para cada persona, para cada jugador. En lo personal, tener mucho más experiencia y luego salir al extranjero es lo indicado, pero también hay que saber con qué mentalidad vas y sacar la garra, el ímpetu y el deseo de salir adelante", aseguró.

Finalmente y después de la dolorosa eliminación que sufrieron en la frente al LAFC, la Fiera tiene como encomienda compensar el semestre llevándose el título de Liga MX: "El superar una lesión es algo difícil, pero ahorita me siento muy bien, sigo trabajando para dar lo mejor de mi y este torneo tenemos que hacerlo mejor, quitarnos esa espinita y ganar el título".