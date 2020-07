Siboldi confirma a Rivero como refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2020

Rivero tuvo participación con Xolos de Tijuana en diez partidos en el pasado Clausura 2020.

Cruz Azul ha llegado a un acuerdo con para la contratación de Ignacio Rivero, mediocampista que se convertirá en la primera incorporación de la Máquina para el torneo Apertura 2020.

En conferencia virtual, Robert Dante Siboldi fue el encargado de dar las buenas noticias, confirmando el arribo del exfutbolista de Tijuana: “Se complementa con todos los jugadores que tenemos en medio campo. Estamos adquiriendo a un gran jugador que puede aportar mucho y tomando nuestras precauciones también por lo que pueda pasar en la posición”.

Igualmente, no solo el fichaje ya está hecho, sino que Rivero ya está a las órdenes del preparador físico Celeste: “Sí, de hecho está en la Ciudad de , no ha firmado, pero le hemos marcado trabajo físico y lo está haciendo de forma individual. No puede entrenar con todo el equipo por obvias razones, pero estamos esperando que en horas quede arreglado su tema contractual”

En el último torneo hasta antes de la suspensión y después cancelación por la pandemia de coronavirus, José Ignacio disputó 10 partidos en los que contabilizó una participación de 900 minutos.