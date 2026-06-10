José Bordalás aclara la situación sobre su contrato con el Getafe, que está a punto de expirar

José Bordalás, entrenador del Getafe, renovará su contrato con el séptimo de LaLiga. Tras meses de incertidumbre, el técnico madrileño prolongará su compromiso con el club hasta 2028.

Según Fabrizio Romano, renovará por dos años, así que se quedará hasta mediados de 2028. La decisión se hizo esperar.

Bordalás sonó para el Sevilla, que podría ser adquirido por Sergio Ramos, pero la operación está estancada.

El exjugador, junto a fondos de inversión, busca comprar una mayoría accionarial, pero aún no hay acuerdo con los propietarios.

Por tanto, no fichará por el Sevilla, club donde ya trabajó entre 2016 y 2021.

Es recordado por la afición por la eliminatoria de la Europa League ante el Ajax en 2020, en la que el Getafe ganó 2-0 en la ida. En la vuelta, el Ajax ganó 2-1 pero no le bastó para avanzar, y en la siguiente ronda el Getafe cayó ante el Inter.

Esta temporada, el técnico de 62 años clasificó de nuevo a Getafe para las competiciones europeas al acabar séptimo, lo que les da acceso a la fase previa de la Conference League.