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El Chelsea sigue de cerca a Jose Antonio Morante, extremo derecho de 19 años del Real Betis, pese a que su primer acercamiento para ficharlo fue rechazado durante el mercado de verano. El club español respondió a ese interés renovando el contrato del joven hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 25 millones de libras.

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El Chelsea sigue de cerca a un joven campeón español

Según el medio español ABC, los dirigentes del Chelsea siguen muy de cerca la evolución de Morante después de que este año diera el salto al primer equipo en Sevilla. Los responsables del club londinense se pusieron en contacto por primera vez durante el mercado de verano, tras sus destacadas actuaciones en la conquista del Campeonato de Europa sub-19 de la UEFA por parte de España. Aunque aquel primer acercamiento fue rechazado, el equipo de la Premier League podría volver a intentarlo mientras sigue buscando a las jóvenes promesas más brillantes de Europa.

El versátil extremo prioriza hacerse un hueco en el club andaluz

Considerado desde hace tiempo una futura estrella de las categorías inferiores de España, el atacante de 19 años juega principalmente por la banda derecha, aunque se desenvuelve con la misma comodidad en la izquierda. A su rápido ascenso internacional le han seguido su debut en Primera División y su primer gol en la máxima categoría española.

Pese al interés que despierta en Inglaterra su creciente reputación, el citado medio señala que el joven sigue plenamente centrado en triunfar en el club andaluz en el que se formó. El Betis ha demostrado su confianza en su potencial al ampliar su contrato hasta 2030, aunque su cláusula de rescisión de 25 millones de libras deja abierta la puerta a un futuro traspaso.

Una historia familiar ligada al toreo

Mientras el joven delantero se gana la vida esquivando defensas, es hijo del reconocido matador de 47 años Jose Antonio Morante de la Puebla, apodado el «rey de los toreros». En abril, dos semanas después de volver a los ruedos, necesitó una operación de dos horas tras sufrir una herida rectal de unos 10 centímetros, daños en el esfínter y una perforación del recto a causa de una embestida de un toro de unos 508 kilos llamado Clandestino en la Maestranza de Sevilla.

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Al recordar lo sucedido, su padre reconoció: «Pasé una noche bastante dura. Es la que más me ha dolido. Tenía un dolor inmenso y también mucho miedo porque pensaba que estaba sangrando. Temía que me hubiera llegado a las tripas. Cuando llegué a la enfermería y vi que sangraba poco, me relajé, pero sí que me dolió mucho».

Su primer gol llega tras salir del banquillo

Al margen de la fama de su familia, el joven extremo se ha centrado en dejar huella esta temporada en Primera División: hasta ahora ha marcado un gol en dos partidos en los que salió desde el banquillo. En octubre necesitó solo cuatro minutos sobre el césped para anotar el quinto gol de su equipo en la victoria por 5-2 ante Osasuna. Después jugó 12 minutos en el triunfo por 2-0 frente al Elche a principios de noviembre. Los ojeadores del Chelsea seguirán atentos a su evolución en Sevilla.