Jorthy Mokio se queda sin palabras ante una pregunta sobre su vida privada: «Ahora me da vergüenza»

Jorthy Mokio tiene novia desde hace poco, según ha admitido el centrocampista belga en los canales oficiales del Ajax.

A principios de este mes renovó de forma inesperada con el club, donde permanecerá hasta mediados de 2031.

Esta semana, tras cumplir 18 años, el club lo entrevistó y le preguntó por su vida sentimental.

«Es cierto que he encontrado a alguien. Me da un poco de vergüenza hablar de ello. Es muy bonito. Es muy bonito tener a alguien que te apoya al cien por cien en la vida», responde.

Por cierto, Mokio ya no tiene contacto con sus padres. Voetbal International lo reveló hace dos semanas: estaban frustrados por la renovación del contrato de su hijo y presionaban para conseguir un traspaso lucrativo, mientras que el jugador deseaba quedarse en el Ajax.

En la entrevista también habla de su relación con Jordi Cruijff. El director técnico llegó al Ajax en febrero y cerró su renovación hace semanas.

«Jordi y yo tenemos una buena relación. Es muy abierto, directo y honesto. Eso me gusta mucho», concluye.