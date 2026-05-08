Jorthy Mokio anunció el viernes que jugará con la selección de la República Democrática del Congo. El centrocampista del Ajax explicó su decisión en un comunicado.

En Instagram publicó una foto con una camiseta congoleña y explicó: «Esta decisión no la he tomado a la ligera. Bélgica me ha dado mucho, dentro y fuera del campo, y siempre le estaré agradecido».

En el comunicado explica que su vínculo con el Congo se ha fortalecido cada vez más. «Ya no podía ignorarlo. Esta no es una decisión de mi cabeza, sino del corazón».

La República Democrática del Congo se clasificó por primera vez en 52 años y quedó encuadrada en el Mundial en un grupo con Colombia, Portugal y Uzbekistán. Mokio espera estar allí, aunque el reglamento de la FIFA lo impide si ya jugó un partido oficial con Bélgica.

Como ya jugó un partido oficial con Bélgica, la normativa de la FIFA podría impedírselo. «Si es posible y me convocan, estaré listo», dijo a De Telegraaf.

A través de Instagram, Mokio añade que respetará las normas de la FIFA. «Esta decisión no está motivada por una oportunidad a corto plazo. Está pensada a largo plazo, basada en una visión de mi carrera y en un sentimiento de pertenencia que va más allá de una sola competición o calendario».

Para terminar, este joven talento de dieciocho años añade que es congoleño de corazón. «Es con estos colores con los que quiero escribir el siguiente capítulo de mi historia», concluye el jugador del Ajax.

@jorthy.24