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Jorthy Mokio ha dado noticias a través de Instagram. El centrocampista congoleño del Ajax recibió una fuerte patada el domingo por la tarde en el partido contra el ADO Den Haag y tuvo que abandonar el campo cojeando, pero su mensaje parece tranquilizar a la afición del Ajax.

Hacia el final de un partido que hasta entonces había transcurrido con tranquilidad, Sekou Sylla, jugador del ADO, entró de repente con dureza sobre el centrocampista del Ajax.

Mokio tuvo que recibir atención médica tras la acción del jugador del ADO y abandonó el campo con ayuda. El entrenador Míchel Sánchez se mostró preocupado por su pupilo.

«Hoy mismo (domingo, N. de la R.) le harán pruebas. Todavía no puedo decir mucho, pero no tenía buena pinta», dijo el español en la rueda de prensa posterior al partido.

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Mokio ha ofrecido en Instagram una primera actualización sobre su lesión. «Un pequeño contratiempo, un gran regreso», escribió el joven en sus redes sociales.

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El mensaje de Mokio significa: «Un pequeño contratiempo, pero volveré más fuerte». Aún no está claro qué le ocurre exactamente, aunque parece tratarse de una lesión leve.

Antes de lesionarse, Mokio había marcado el domingo para el Ajax. Definió con frialdad tras un pase de Davy Klaassen y puso el 2-0.

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El próximo jueves, el Ajax jugará contra el FC Thun en el Johan Cruijff ArenA y el fin de semana disputará el Clásico en De Kuip.