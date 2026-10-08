El CIES (International Centre for Sports Studies) ha dado a conocer su top 100 de los jugadores sub-20 más valiosos fuera de las cinco grandes ligas europeas. En el top 10 de ese top 100 aparecen dos jugadores del Ajax. PSV, Feyenoord, FC Twente y Sparta Rotterdam también están representados en la lista del instituto suizo de investigación y educación.

El CIES considera a Jorthy Mokio como el segundo jugador sub-20 más valioso del mundo, fuera de la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1. Al centrocampista del Ajax se le ha asignado un valor de 52,9 millones de euros.

Oskar Pietuszewski, del FC Porto, ocupa el número uno con 56,3 millones de euros. El top cinco lo completan Mateus Mané (Wolverhampton Wanderers, 46,1 millones), João Simões (Sporting CP, 43,2) y Álvaro Montoro (Botafogo, 39,3).

En la octava posición aparece Aaron Bouwman. El central del Ajax recibe una valoración de 30,4 millones de euros. El siguiente jugador de la Eredivisie, el futbolista del PSV Noah Fernández, ocupa el puesto 17 con 21 millones de euros. Ruud Nijstad, del FC Twente, está en el puesto 39 con 13,9 millones.

Thijs Kraaijeveld es el único jugador del Feyenoord en la lista. Está en el puesto 84 (8 millones). Abdellah Ouazane (Ajax) tiene un valor de 7,5 millones, suficiente para el puesto 95. El puesto 96 es para el jugador del Sparta Lushendry Martes (7,4), mientras que el futbolista del PSV Mikkel Bro Hansen (7,4) también está entre los 100 primeros, en el puesto 98.

«El enfoque completamente estadístico del CIES Football Observatory no solo nos permite evaluar a los jugadores tal y como están actualmente, sino también desarrollar escenarios para estimar probables evoluciones futuras», contextualiza el CIES sobre las cifras.

«Nuestro enfoque ayuda a las partes interesadas en el mundo del fútbol en una amplia gama de aplicaciones: negociaciones de traspaso, renovaciones de contrato, cesiones, cláusulas de rescisión, disputas, ventas de clubes, adquisiciones, informes financieros, concesión de créditos, seguros y más».

El top 100 completo puede consultarse aquí.