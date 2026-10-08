El CIES (International Centre for Sports Studies) ha dado a conocer su top 100 de los jugadores sub-20 más valiosos fuera de las cinco grandes ligas europeas. En el top 10 de ese top 100 aparecen dos futbolistas del Ajax. PSV, Feyenoord, FC Twente y Sparta Rotterdam también están representados en la lista del instituto suizo de investigación y educación.

El CIES considera a Jorthy Mokio como el segundo jugador sub-20 más valioso del mundo, fuera de la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1. Al centrocampista del Ajax se le ha asignado un valor de 52,9 millones de euros.

Oskar Pietuszewski, del FC Porto, ocupa el número uno con 56,3 millones de euros. El top cinco lo completan Mateus Mané (Wolverhampton Wanderers, 46,1 millones), João Simões (Sporting CP, 43,2) y Álvaro Montoro (Botafogo, 39,3).

En la octava posición aparece Aaron Bouwman. El defensa central del Ajax recibe una valoración de 30,4 millones de euros. El siguiente futbolista de la Eredivisie, Noah Fernández, del PSV, ocupa el puesto 17 con 21 millones de euros. Ruud Nijstad, del FC Twente, está en el puesto 39 con 13,9 millones.

Thijs Kraaijeveld es el único jugador del Feyenoord en la lista. Está en el puesto 84 (8 millones). Abdellah Ouazane (Ajax) tiene un valor de 7,5 millones, suficiente para el puesto 95. El puesto 96 es para Lushendry Martes, del Sparta (7,4), mientras que Mikkel Bro Hansen, del PSV (7,4), también figura en el top 100 en el puesto 98.

«El enfoque completamente estadístico del CIES Football Observatory no solo nos permite evaluar a los jugadores tal y como están actualmente, sino también desarrollar escenarios para estimar probables evoluciones futuras», contextualiza el CIES sobre las cifras.

«Nuestro enfoque ayuda a las partes interesadas del mundo del fútbol en una amplia gama de aplicaciones: negociaciones de traspaso, renovaciones de contrato, cesiones, cláusulas de rescisión, disputas, ventas de clubes, adquisiciones, información financiera, concesión de crédito, seguros y más».

El top 100 completo puede consultarse aquí.