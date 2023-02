Ya se conocen las fechas y horarios de los diez partidos que componen la vigesimocuarta jornada del campeonato.

LaLiga ha publicado los horarios de la 24ª cita de LaLiga Santander que arrancará el viernes 3 de marzo a las 21:00h con el enfrentamiento entre Real Sociedad y Cádiz CF, y finalizará el lunes 6 de marzo a partir de las 21:00h con el partido entre el CA Osasuna y RC Celta.

La jornada no tiene solamente un plato fuerte y está plagada de partidazos, entre los que se destacan el Atlético de Madrid vs. Sevilla, el Real Betis vs. Real Madrid y el FC Barcelona vs. Valencia.

Jornada 24 de La Liga 2022-2023: cuándo es, horarios, partidos, clasificación, televisión y resultados

Jornada 24 Fecha Hora TV Real Sociedad vs. Cádiz 3/03/2023 21:00 Movistar LaLiga Getafe vs. Girona 4/03/2023 14:00 Movistar LaLiga Almería vs. Villarreal 4/03/2023 16:15 Movistar LaLiga Mallorca vs. Elche 4/03/2023 18:30 Movistar LaLiga Atlético Madrid vs. Sevilla 4/03/2023 21:00 Movistar LaLiga Valladolid vs. Espanyol 5/03/2023 14:00 Movistar LaLiga Barcelona vs. Valencia 5/03/2023 16:15 Movistar LaLiga Rayo Vallecano vs. Athletic 5/03/2023 18:30 Movistar LaLiga Betis vs. Real Madrid 5/03/2023 21:00 Movistar LaLiga Osasuna vs. Celta 6/03/2023 21:00 Movistar LaLiga y Gol Play

