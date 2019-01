Jorman Campuzano aprendió de Arturo Vidal, Verratti y Marcone

El mediocampista de Boca reconoció qué videos ve para mejorar en el fútbol.

Jorman Campuzano, flamante refuerzo de Boca desde Atlético Nacional, se sinceró sobre los mediocampistas que mira y en los que busca inspiración. "Marco Verratti quita y juega, me gusta verlo. A Arturo Vidal también lo sigo mucho, el chileno. Y, no te puedo mentir, estuve viendo a Marcone. El profe Almirón me pedía que lo mirara, así que estuve viendo videos de él. Aprendí de ellos", dijo a Olé.

Agregó, en la misma entrevista: "Tengo mucha recuperación, pero tampoco voy a sentir temor cuando tenga que pedir la pelota. Si tienes que meter la cara por una pelota, métela". ¿Será el nuevo Rey en La Boca? Al menos ya es compañero del ex-Lanús, la incorporación de la operación millonaria del mercado xeneize mientras ve videos de las estrellas de PSG y Barcelona.

Este fin de semana el colombiano solo pudo ver a uno de sus 'referentes' en su zona del campo de juego, pues el italiano jugó los 90 minutos en el aplastante 9-0 sobre Guingamp y Vidal no salió de la banca en la victoria culé contra Leganés, que resolvió Messi.