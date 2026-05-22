Joris van Overeem podría fichar por un gran equipo de la Eredivisie

Según ESPN, el FC Utrecht baraja repatriar a Joris van Overeem. El centrocampista de 31 años del sc Heerenveen jugó el jueves la semifinal de los play-offs europeos ante el equipo de Ron Jans y perdió 3-2.

Van Overeem llevó el brazalete de capitán y dio una asistencia, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo.

Un traspaso al Utrecht supondría su regreso, pues ya jugó allí entre 2018 y 2022, disputando 98 partidos de la Eredivisie en los que marcó cinco goles y dio cuatro asistencias.

Tras dejar Utrecht, jugó tres temporadas en el Maccabi Tel Aviv de Israel antes de regresar a los Países Bajos el verano pasado como agente libre.

En el Heerenveen se convirtió enseguida en un jugador clave: la pasada temporada sumó 10 asistencias y 2 goles en la Eredivisie, cifras que lo situaron entre los centrocampistas más productivos del campeonato.

El FC Utrecht lo considera un refuerzo muy interesante para la próxima temporada, aunque el jugador holandés tiene contrato con el Heerenveen hasta mediados de 2027.