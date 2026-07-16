Joris Mathijsen ayuda a su exequipo, el Feyenoord, a traspasar a un jugador prescindible

El Feyenoord cederá a Shiloh ’t Zand (23) al Fortuna Sittard para la próxima Eredivisie. El club de Limburgo podrá ficharlo de forma definitiva al final de la temporada.

En el Fortuna Sittard lucirá el dorsal 22 y se incorporará de inmediato a la plantilla de Danny Buijs.

El director técnico, Joris Mathijsen, se muestra satisfecho con la llegada de ’t Zand. «Estamos encantados de que Shiloh haya elegido el Fortuna. Es un jugador con talento cuyas cualidades suponen una valiosa incorporación a nuestra plantilla. Con su llegada, hemos encontrado el refuerzo que buscábamos para nuestro centro del campo».

El propio ’t Zand también espera con ilusión este nuevo reto. «Estoy orgulloso de incorporarme al Fortuna Sittard. Es un gran paso en mi carrera y una oportunidad fantástica para seguir desarrollándome».

«Me siento en forma, estoy muy motivado y tengo muchas ganas de trabajar duro por el equipo. Espero poder demostrar pronto mis cualidades y ser importante para el club y la afición», concluye el jugador diestro.

El Feyenoord ya lo había cedido al FC Dordrecht, donde rindió a gran nivel, aunque su posterior cesión al Heracles Almelo fue menos satisfactoria.

't Zand tiene contrato en De Kuip hasta mediados de 2028 y, según Transfermarkt, su valor de mercado es de 300 000 euros.