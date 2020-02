Jorge Wilstermann vs. Colo Colo, por la Copa Libertadores: alineaciones probables, día, hora y cómo ver

Los albos debutarán el próximo miércoles 4 de marzo en la fase de grupos del principal torneo de clubes de Sudamérica.

Comienza la cuenta regresiva para que haga su estreno en la fase de grupos de la 2020, instancia a la que accedió al clasificar con el cupo de 2. El Cacique quedó en el Grupo C y tendrá como rivales a Peñarol ( ), Atlético Paranaense ( ) y Jorge Wilstermann ( ).

Y su debut en el certamen continental será contra el campeón boliviano, en el Félix Capriles de Cochabamba, que tiene una capacidad para 38.530 espectadores y una altura de 2.558 metros sobre el nivel del mar. El encuentro está programado para el próximo miércoles 4 de marzo y hoy la principal duda es quién dirigirá a los albos, ya que este martes confirmaron el despido del técnico Mario Salas, luego de la seguidilla de resultados negativos en el torneo local (cuatro derrotas en fila).

Al respecto, el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, aseguró que la concesionaria ya se encuentra trabajando en la búsqueda de su reemplazo. "Marcelo Espina no ha dejado de trabajar desde que se hizo esto público, y ha recibido no solo él, si no todo los directivos, varias alternativas de entrenador. Esperamos resolverlo a la brevedad posible para ir a Bolivia con cuerpo técnico nuevo", dijo en conferencia de prensa. "No nos podemos poner plazos, pero sí nos encantaría que el partido ante Wilstermann esté, y si no, seguiremos trabajando", agregó.

Por ahora, el conjunto albo se rearma bajo las órdenes de Gualberto Jara (DT interino) y Hugo González (ayudante técnico). Con el entrenador paraguayo de la Sub 19, el Cacique conoce solo 3 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Y es que el guaraní se sentó en la banca tras la salida de Marcelo Barticcioto en 2009, y en 2018 estuvo al mando ante la ausencia de Héctor Tapia.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Jorge Wilstermann - Colo Colo FECHA Miércoles, 4 de marzo ESTADIO Félix Capriles HORARIO 19:15

LISTA DE CITADOS

Aún no se conoce

LA PROBABLE FORMACIÓN

Colo Colo formaría con: Brayan Cortés; Bryan Véjar, Felipe Campos, Juan Insaurralde y Ronald de la Fuente; Carlos Carmona, Gabriel Suazo y Leonardo ; Marcos Bolados, Nicolás Blandi y Paulo Mouche.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido de debut de Colo Colo en Copa Libertadores está fijado para el 4 de marzo de 2020 a las 19:15 horas. Fox Sports será el encargado de las transmisiones del torneo, por lo que en Chile se podrá ver mediante su señal Premium.