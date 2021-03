Jorge Valdivia no llega a evaluar su condición física y le dice no a Unión Española

Luego de varios días de negociación, Valdivia llegó a un acuerdo económico con el club, pero ¡no llegó a hacerse los exámenes!

El talento y la magia de uno de los jugadores más queridos por la afición chilena estuvo a punto de ser anunciada para reforzar a Unión Española. “Esperamos cerrarlo hoy", señaló el gerente de Unión Española, Luis Baquedano, en La Tercera el jueves, sobre Jorge Valdivia.

A sus 37 años, el Mago aún tiene mucho para entregar dentro del terreno de juego y si todo salía bien y superaba los exámenes médicos, habría firmado este viernes con el primer objetivo de ganar la serie de Pre Libertadores ante el Independiente del Valle ecuatoriano.

Baquedano también aprovechó para tirarle un palo a Colo Colo con el eventual fichaje de Valdivia. "Le queremos dar la oportunidad que Colo Colo le negó a un gran futbolista", puntualizó.

Pero todo dio un vuelco en 360º: "Ya no está listo, no cumplió su palabra. Estábamos cerrados, faltaban los exámenes y firmar el contrato cuando dijo que no. (No dejó) ninguna explicación. La postura nuestra es que cuando un jugador no cumple su palabra y deja plantada a una institución como la de nosotros, con la que estaba cerrado, la conclusión que uno saca y queda claro es que no era un buen elemento. Acá buscamos a buenos futbolistas y verdaderos profesionales, él nos demostró de que no es un buen elemento para nosotros", le dijo Baquedano a Redgol.

"Teníamos un acuerdo cerrado y listo. No apareció en los exámenes médicos y nos avisó el representante (Mauricio Valenzuela) que no venía. Me parece poco serio pero no hay nada más que decir de Jorge Valdivia", insistió el dirigente en ADN.

¿Cómo seguirá todo para el '10'? Coquimbo continúa interesado.