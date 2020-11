Jorge Sampaoli dio positivo de COVID-19 en Atlético Mineiro

Solo el coronavirus pudo empañar el gran momento de Jorge Sampaoli en . Tras sumar goelar a Flamengo, vencer a Corinthians y quedar puntero del Brasileirao con Atlético Mineiro, el entrenador argentino dio positivo de COVID-19 en los últimos testeos que realizó el conjunto de Belo Horizonte.

Ante esta situación, desde el Galo emitieron un comunicado oficial: "El Atlético informa que, en las pruebas realizadas este lunes, varios miembros de la comisión técnica dieron positivo por Covid-19. Entre los jugadores, solo el defensa Gabriel dio positivo".

Lo que se informó, también, es que tanto Sampaoli como el resto de los contagiados, en su mayoría asistentes del DT, son "asintomáticos o tienen síntomas leves y ya están debidamente aislados".

Así las cosas, tanto el extécnico de la Selección argentina como el jugador Gabriel no estarán disponibles para el cotejo de este miércoles por el Brasileirao ante Athletico-PR, en el cual el Atlético defenderá la punta de la tabla.

