Jorge Molina en Goal: "Estamos convencidos de que haciendo las cosas bien podemos eliminar al Manchester United"

El delantero del Granada analiza los cuartos de final de la Europa League en el que el sueño de los granadinistas se mide contra los Red Devils.

Por Jorge Molina no pasan las temporadas. Con sus 38 años está haciendo historia con el Granada y esta semana disputará una eliminatoria de cuartos de final de la Europa League, contra el Manchester United, que siempre será recordada en la mente del aficionado rojiblanco. Cuando salió de la máxima categoría del fútbol nacional para subir al Getafe parecía que su carrera se iba finalizando, pero lo que no esperaba el de Alcoy que justo iba a vivir desde entonces los mejores momentos de su vida futbolística. La verdad es que Jorge Molina ha ido superándose y aprendiendo en cada etapa. El pichichi del Elche dio un salto espectacular como jugador en el Real Betis para convertirse en líder absoluto en el Getafe. Ahora, en el Granada, ya entrando en su historia, veremos qué puede conseguir.

La temporada hasta el momento está siendo de diez, hasta en la misma Copa del Rey llegamos a cuartos y caímos eliminados contra el Barcelona, pero los tuvimos contra las cuerdas hasta el minuto 89. Al final perdimos de una manera un poco cruel pero el equipo compitió. En Europa League, qué más podemos pedir, estamos en cuartos y contra todo un gran Manchester United. De momento, la temporada, espectacular.

Antes de preguntarle por todo eso me gustaría retroceder en el tiempo e irnos a cuando ficha por el Getafe en Segunda división. Algunos pensaron que ya la carrera de Jorge Molina se iba apagando y fue todo lo contrario, el inicio de todo lo bueno.

"Pues sí. Al final cuando salí del Betis, el último año fue el peor de los seis y mucha gente lo achacó a la edad pero al final son años que no salen como uno quiere pero no tiene que ser por la edad. Cambié al Getafe y ese primer año conseguimos el ascenso que fue duro y tuvo mucho mérito, y en los dos últimos años jugando Europa League. Yo creo que a nadie, incluso a mi, que hubieras preguntado te hubiera dicho que yo podría conseguir esto. Pero bueno, a base del trabajo diario los éxitos se van consiguiendo".

La ilusión, la dieta, el cuidarse… ¿Cuál es el secreto?

"Al final es un combo de todo. Lo principal es la ilusión de poder entrenar todos los días, de competir, el gusanillo ese. Después en base a esa ilusión hay un trabajo diario porque conforme vas cumpliendo años tienes que sacrificarte un poquito más. En el tema de la alimentación controlarlo un poco más, el tema del descanso, el trabajo complementario en el gimnasio. Es el día a día pero sobre todo con las ganas de seguir jugando al fútbol".

Y harto de entrenar, harto de jugar y se decide a emprender un negocio dedicado al entrenamiento personal. Uno piensa que lo que los jugadores quieren es desconectar de ello y usted se embarca en un proyecto como ese.

"Al final es lo que estudié, INEF, relacionado con el deporte, que es lo que más me gusta. Es un proyecto que teníamos desde hace un tiempo y con el Covid se ha retrasado. Ahora lo hemos podido abrir y contento por cómo está funcionando. Está en Pozuelo. en el Carrefour de Ciudad de la Imagen, e invito a todos a que vayan a probarlo".

Cuando te llama el Granada y te ofrece la oportunidad de estar allí, ¿qué piensa?

"Al final es verdad que estaba a gusto en Getafe, llevaba cuatro años donde el equipo siempre ha ido a más, pero al final los ciclos se acaban y surgió la opción de venir al Granada. Fue todo muy rápido. Hablé con Fran Sánchez, hablé con el míster también, y cuando hablé con el míster me habló de fútbol, de lo que le gustaría si venía y esa conversación fue decisiva para decantarme y venir":

Y el Granada es otro club donde tu pones tu granito de arena haciendo historia. Lo hiciste en el Betis, en el Getafe y ahora en el Granada. ¿Qué significa para ti que el nombre de Jorge Molina quede grabado por donde pasa?

"Al final es lo que más puede enorgullecer a alguien. Que todos tengan un buen recuerdo de ti. Significa que lo has dado todo y que has tenido resultados, porque al final esto va de rendimiento. Pero que se acuerden de ti con tanto cariño es una de las cosas que más orgulloso estoy de mi carrera".

Bueno, vamos al lío. Cuando sale la bola y veis el Manchester United, ¿qué se piensa?

"Pues que nos ha tocado el coco, el favorito para conseguir el título. Pero al momento piensas que es lo que todo el mundo quiere. Quién nos hubiera dicho que vamos a jugar unos cuartos de final contra el Manchester United. Es un grande de Europa, un histórico, pero vamos a disputar la eliminatoria con el convencimiento de que podemos pasar, que va a ser complicado, pero que si hacemos las cosas bien vamos a tener nuestras opciones".

¿Sirve el haber eliminado al Nápoles para tener un poco más de moral y confianza?

"Sí. Al final todo lo que hemos ido pasando nos ha servido de experiencia para todo. El equipo cada vez cree en lo que está haciendo y eliminar a un Nápoles tiene mucho mérito, y sirve para esta eliminatoria también. Son bagajes, experiencias, que tiene el equipo que son positivas".

¿Se ve al Manchester con miedo, con respeto o hay un convencimiento de que se puede pasar?

"Con respeto, evidentemente, porque si no es así nos estamparíamos. Pero con la máxima ilusión y convencimiento de que podemos pasar".

¿Cómo está viendo al Manchester United esta temporada?

"El Manchester es el segundo en Inglaterra tras el todopoderoso City. Creo que está haciendo una temporada muy buena y sabemos que va a ser muy difícil".

¿Cuál es el mayor peligro que puede tener el Manchester United?

"Son jugadores que atrás son fuertes y después tienen jugadores rapidísimos. Salen a la contra rápido como pudimos ver en la eliminatoria contra la Real, y son veloces y potentes. Es un equipo muy completo que es difícil hacerle daño y tienes que estar muy concentrado para para que no te lo hagan a ti".

¿Algún jugador al que tema especialmente?

"Es que tienen a muchos y buenísimos todos. Si te fijas en uno te la va a hacer el otro. Al final es estar muy centrados todos y tener ayudas de compañeros para poder batir a esos jugadores".

¿Cuál puede ser la clave para que el Granada pase esta eliminatoria?

"El equipo, lo que estamos diciendo, ir todos a una, remar en la misma dirección y tener ayudas constantes de todos los compañeros. Después, el convencimiento de que haciendo las cosas bien podemos pasar".

Desde fuera la plantilla del Granada se ve un ambiente espectacular y con una unión tremenda.

"Es otra de las cosas que cuando decidí venir aquí me dijeron que el equipo era muy sano, que había muy buen ambiente y creo que eso es fundamental en un equipo de fútbol. Lo había podido vivir en otras experiencias que cuando el ambiente es bueno se traslada al campo y la verdad que aquí es muy bueno".

Recuerda mucho a esos ambientes en el Real Betis, en el Getafe, que esa unión hacía que se consiguieran los éxitos. Tienen competencia en muchos puestos pero el ambiente es buenísimo.

"Con toda los años de experiencia que llevo, que ya son unos pocos, lo que es verdad es que siempre ha coincidido que los mejores años han sido cuando el ambiente dentro del vestuario ha sido más sano. Creo que eso se traslada y por mucha competencia que haya, que debe haberla porque si no la hubiera mal iríamos, eso no quiere decir que no tengas buenas relación con los compañeros. En el Betis, con Rubén Castro ha sido con el que mejor relación he tenido y sigo teniendo, y era delantero. En el Getafe, con Mata, es con el que mantengo mayor contacto, también delantero. No tiene nada que ver, somos compañeros, tiene que haber competencia porque eso es bueno".

Hablaba de Rubén Castro, ¿cuál era la dieta de los dos? Ése es otro que también está marcando.

"Estamos unos cuantos de aquel Betis que estamos aguantando, Salva Sevilla también, que vi la foto de los dos cuando se enfrentaron el otro día. Rubén al final es que jugará con 50 años y seguirá metiendo goles y Salva jugará con 50 años y tendrá la misma clase y la misma visión de juego y calidad. Yo creo que estamos disfrutando lo que podamos de esta profesión tan bonita".

¿Cómo es el míster y qué le está aportando?

"Es un míster que vive el fútbol las 24 horas del día. Prepara muy bien los partidos, al rival, el plan de partido, es verdad que este año con tanto partido no se puede trabajar bien pero lo hacemos con vídeos y nos facilita mucho las cosas. Es un entrenador muy dialogante, cercano y eso facilita las cosas".

Si tuviera que definir la plantilla del Granada en una palabra, ¿cómo la definiría?

"A nosotros nos gusta mucho decir que es una plantilla o un equipo camaleónico. Creo que se adapta muy bien a todas las circunstancias porque hemos pasado por muchas este año con lesiones, el Covid, pero juegue el que juegue lo hace bien. Nos adaptamos y competimos".

Esta afirmación se vuelve casi tópico por la situación que estamos viviendo pero en el caso del Granada se agudiza. Qué pena que no haya público en el Nuevo Los Cármenes porque lo que hubiera disfrutado sería increíble.

"Sí. Imagínate. Es un año que se está haciendo historia. Es el primer año que se juega competición europea, que llegamos a unos cuartos de final, eliminatorias contra el Nápoles, Molde y ahora el Manchester, sería una fiesta el poder estar con la gente en el estadio y es una pena. Es una pena, la verdad. Seguro que lo están disfrutando en sus casas pero en el estadio sería la bomba".

¿Qué le dice la gente cuando le ve por la calle?

"Te da la enhorabuena por lo que estamos consiguiendo y sobre todo por lo que transmite el equipo. No darse por vencido nunca, no dejar de luchar, eso me lo transmiten mucho y es lo que ven ellos desde casa viendo al equipo competir".

Con qué soñaría Jorge Molina, ¿pasar la eliminatoria o meterse otra vez en Europa este año?

"Bueno, al final ahora mismo lo más cercano es esta eliminatoria y ojalá pudiéramos pasarla y seguir viviendo todo esto".

Y pensando a lo grande, ¿ve al Granada llegando a la final?

"Es mejor ni pensarlo, mejor disfrutar de la eliminatoria así, de afrontarla con el convencimiento de que podemos pasar pero de vivirla como se merece porque es algo histórico para el club y para todos nosotros".

¿Qué mensaje mandaría al aficionado del Granada de cara a la eliminatoria?

"Lo único que podemos decirles es que disfruten, que es histórico, esto es muy bonito y que el equipo va a dar el 100% no, más, para intentar pasarla pero sobre todo que la disfrutemos compitiendo contra ellos, contra todo un Manchester. Es muy bonito todo lo que estamos viviendo y es para disfrutarlo".