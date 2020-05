Jorge Luis Pinto admitió que tuvo un ofrecimiento de Saprissa

El ex entrenador del seleccionado tico asegura que sólo tiene aprecio por Alajuelense en Costa Rica.

Jorge Luis Pinto dejó su recorrido de seis años que lo involucró con las selecciones de y Honduras para volver a tomar el mando del equipo de una liga. Y fue justamente en la de su país, para dirigir a entre 2018 y 2019.

Aún sin club en la actualidad, el técnico de 67 años que sólo dirigió a Alajuelense (entre 2001 y 2003) en el fútbol tico reveló en recientes declaraciones que tuvo un ofrecimiento por parte de otro club de esa nación centroamericana, pero que no dudó en declinar.

"En algún momento me ofrecieron (desde Saprissa), pero ellos saben que mi aprecio y mi sentimiento es hacia la Liga", comentó el colombiano en declaraciones a Columbia.

Más equipos

En la misma línea, Pinto comentó: "Herediano me llamó en algún momento. Eso es cierto...". Y a la hora de confesar sobre las propuestas en la actualidad, admitió: "Hubo dos contactos para un equipo chico de la primera. Hay contactos para un equipo de Arabia y otro de , pero a mí los equipos no me gusta recibirlos en medio campeonato".