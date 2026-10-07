Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, asegura que “no ha leído” la carta de Cristiano Ronaldo, según contó el martes por la noche a los periodistas que le esperaban junto a su casa.
A Jesus le esperaba el martes por la noche, a su llegada a casa, una horda de periodistas. Le pidieron una reacción al larguísimo comunicado que Ronaldo había escrito al final de la tarde.
El comunicado de Ronaldo decía: “El seleccionador me preguntó si quería jugar contra Noruega. Eso se salía de mi plan de recuperación y entrenamiento, pero por supuesto dije que sí. Me respondió que tenía que prepararme, porque iba a jugar treinta minutos”. Ronaldo empezó a calentar desde el descanso, pero no entró al campo. “El seleccionador había faltado a su palabra conmigo”.
Al final, Ronaldo no dio las gracias a los aficionados desplazados. “Fue un error mío y no debería haber ocurrido. Pido disculpas a los portugueses que nos apoyaron allí con tanta intensidad”. Dos días después, según él, hubo una conversación con Jesus y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr. Ronaldo afirmó que se acordó que Jesus reconocería durante su rueda de prensa que Ronaldo nunca había pedido minutos de juego por iniciativa propia y que había sido un error hacerle calentar sin sacarle al campo.
Según Ronaldo, de eso hubo poco. “La actitud no tuvo nada que ver con nuestra reunión. Escuché expresiones y una agresividad que considero que no merezco”. Para el quíntuple ganador del Balón de Oro, ahí se alcanzó el límite. “Era la segunda vez que faltaba a la palabra que me había dado”. Acto seguido, Ronaldo recogió sus cosas y abandonó la concentración.
Ronaldo asumió él mismo la responsabilidad por esa decisión. “Tengo que pedir disculpas a mis compañeros porque he abandonado la concentración. A pesar de la total ruptura de confianza en la palabra del seleccionador, no debería haberlo hecho”. Incluso cree que la Federación Portuguesa de Fútbol debe sancionarle. “No debe haber circunstancias atenuantes. No soy un jugador cualquiera, soy el capitán y eso es precisamente una circunstancia agravante”.
Pese a ello, no se trata de una despedida definitiva. Ronaldo prometió que más adelante habrá tiempo para “uno o varios partidos de despedida”, pero de momento quiere seguir luchando por Portugal. “Si estoy bien físicamente, juego en mi club y espero marcar goles, tras cumplir la sanción que se me imponga estaré disponible para luchar y ganar con nuestra selección”. Cerró su declaración con estas palabras: “Créeme, esta es la más pura verdad”.
Jesus aseguró el martes por la noche que ni siquiera había leído el comunicado de Ronaldo. “Estaba en el partido de la Portugal sub-21 (contra la República Checa, victoria por 2-0, ndr.). No tuve tiempo para ello”, dijo.