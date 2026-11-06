Jorge Jesus habla de la repentina salida de Ronaldo de la selección de Portugal: «No me interesa»

Jorge Jesus habló largo y tendido este viernes por la tarde sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal. El seleccionador no se reprocha nada.

El jueves por la tarde, Ronaldo anunció de forma inesperada mediante un vídeo que no volvería a jugar con la selección portuguesa, pese a que figuraba en la lista de candidatos a ser convocados.

Durante el último periodo de fichajes surgió un conflicto entre Jesus y Ronaldo. En principio, este último no iba a jugar en el partido contra Noruega, pero le pidieron que calentara. Al final no entró al campo, lo que enfadó al cinco veces ganador del Balón de Oro.

Ronaldo tomó su avión privado y decidió abandonar de inmediato la concentración de Portugal. Por ello recibió una multa de 255 euros y parecía que volvería a estar disponible con normalidad para los próximos partidos de la Nations League.

Próximos partidos POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Sin embargo, el jueves por la mañana se supo de repente que Ronaldo no volvería a jugar con Portugal. La noticia también sorprendió a Jesus. «Me enteré cuando nos enteramos todos. Me lo comunicaron precisamente ayer, como todos vosotros os enterasteis, después del vídeo que grabó… Hasta ese momento no sabía nada. Jugaba, marcaba goles y era uno de los jugadores de mi convocatoria».

Jesus no se reprocha nada. «No me siento culpable en absoluto por su salida. Quizá aceleré las cosas, pero no es culpa mía. Él tenía en mente que iba a ocurrir, ya fuera en esta convocatoria o en una posterior. Respeto su decisión. En este año y medio he forjado una gran amistad con él».

«No cambiaría nada. Absolutamente nada. Porque tomé una decisión como entrenador pensando en mi equipo, la selección portuguesa. Soy consciente de que no he hecho nada para provocar esto».

«No me interesa lo que haya ocurrido en el pasado. Por supuesto que pensaba que volvería. Por supuesto que pensaba convocarlo y hablar con él, pero debo respetarlo. Ha decidido que era el momento de dejar la selección. Tarde o temprano tenía que ocurrir. Consideró que este era el mejor momento para dejarlo y hay que respetarlo», concluyó.