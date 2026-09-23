Jorge Jesus explica por qué Cristiano Ronaldo sigue siendo indispensable para Portugal

Cristiano Ronaldo se planteó seriamente dejar la selección tras el Mundial. El delantero de 41 años decidió finalmente seguir con Portugal, que este jueves se enfrenta a Gales en la Nations League.

«No lo sé. Me gustaría saber la respuesta, pero no la sé. Cuando tenía poco más de treinta años aprendí a vivir el momento, así que no lo sé. Pero es muy posible que este sea mi último año. Lo diré cuando sea mi último partido», cita este miércoles AS a Ronaldo.

Tras el Mundial, que para Portugal terminó en octavos de final después de una derrota contra la posterior campeona del mundo, España, Ronaldo ha reflexionado sobre su futuro en la selección portuguesa. «Siempre pienso en mis decisiones. Pienso en todo. Me ven aquí, así que he decidido seguir. He hablado con el presidente y con el seleccionador, y cuentan conmigo».

«Creo que puedo seguir ayudando a la selección nacional. No solo con goles, sino también porque esta es una nueva generación. Pero lo más importante es estar en el campo y seguir marcando», subraya el siempre combativo Ronaldo.

El Ronaldo de 41 años encaja hoy las críticas con mucha más facilidad. «Como ya he dicho muchas veces: la experiencia llega con el tiempo. Siempre habrá críticos, incluso cuando hacemos las cosas bien, y más aún cuando las hacemos mal».

«Sé quién soy y sé que a los niños les encanta Cristiano. También después de mi carrera quiero seguir siendo importante para la gente. Valoro a las personas que valoran a Cristiano, y eso me hace feliz», afirmó el veterano de Portugal.

El seleccionador Jorge Jesus tiene a Ronaldo en muy alta estima. «Cristiano es un símbolo de Portugal. Eso no le da derecho a jugar cada partido, pero para que se hagan una idea: jugamos un partido en Hong Kong sin él y hubo 5.000 espectadores. Cuando jugó, fueron 55.000. Juega el jueves y espero que marque uno o dos goles de inmediato, tras lo cual lo sustituiré enseguida».