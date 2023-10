Jorge Almirón apuntó contra Merlos por el arbitraje del Superclásico: "Salió en todos lados que es hincha de River"

Más allá de la autocrítica por el partido que hizo Boca ante River, el entrenador acusó al juez de ser imparcial.

Estaba claro que para Boca era incómodo afrontar el Superclásico en el medio de la serie ante Palmeiras, por las semifinales de la Copa Libertadores. Por eso, Jorge Almirón decidió jugarlo con un equipo alternativo que no resultó y perdió sin atenuantes, pero quien quedó en el ojo de la tormenta fue Andrés Merlos por su arbitraje y algunas imágenes que circularon en la previa, vestido con indumentaria de River.

Fue Jorge Almirón quien apuntó durante la conferencia de prensa posterior al encuentro y se quejó por dos jugadas polémicas puntuales: una supuesta falta a Weigandt en la previa del gol de Rondón y la posición adelantada por la que fue anulado el empate de Edinson Cavani. "Nosotros ya veníamos con los antecedentes del partido pasado en su cancha. Y salió en todos lados que el árbitro es hincha de River, no puede pasar eso porque se presta a estas confusiones y dudas".

Y en las mencionadas situaciones, afirmó que "la falta fue clara porque estábamos al lado del banco, sigue la jugada y te hacen el gol. Y en la jugada del gol a favor (de Cavani) es milimétrica".

El artículo sigue a continuación

Por último, completó el tema al asegurar que "uno se queda dudas por el entorno, cómo se da, por el árbitro, por cómo fue llevando el partido, te va empujando de a poco. Se habló que era complicado y para él también me imagino que debe haber sido muy difícil en un Superclásico cobrar así, la verdad que no se entiende. Eso se pone como excusa, yo me hago cargo del resultado, no me queda otra, soy el entrenador del club".