Por ahora, la opción de que Dani Ceballos fiche por el Ajax no es probable. Según el Diario AS, el centrocampista quiere volver al Real Betis.

Su deseo de volver al club donde se formó y debutó en el fútbol profesional persiste, pero las dificultades económicas de Betis complican el fichaje.

“La operación Ceballos está en suspenso”, escribe AS. El Betis aguarda con paciencia, mientras el Real Madrid quiere traspasarlo cuanto antes.

El centrocampista, con 13 internacionalidades, aún no ha decidido su futuro, pero su preferencia es clara: el Betis. Así, el Ajax permanece a la espera.

A principios de mes parecía un hecho su fichaje por el Ajax, que estaba dispuesto a pagar unos seis millones de euros, según el periodista Matteo Moretto.

Según ESPN, el traspaso no era un gran obstáculo para el Ajax, pero el salario de Ceballos sí lo era, pues debería reducirlo notablemente para que el fichaje se concretara.

Probablemente también debería bajar su sueldo en el Betis, pero a cambio jugaría en un entorno familiar. De momento, ese factor pesa más que el interés del Ajax. Un duro revés para Jordi Cruijff, que veía en Ceballos el refuerzo ideal para el centro del campo.