Jordi Cruyff está muy satisfecho con el último mercado de fichajes, según afirmó el director deportivo en la Junta General de Accionistas del Ajax. El fichaje de Marc ter Stegen le alegra especialmente.

Ter Stegen llegó cedido el pasado verano procedente del FC Barcelona. El portero alemán había recibido varias ofertas, pero quería jugar en el Ajax.

«Ter Stegen puede jugar donde quiera, pero aun así tiene la motivación de venir al Ajax. Esos son fichajes bonitos», recoge Ajax Showtime.

Cruyff también habló brevemente del próximo mercado de fichajes. El director deportivo del club de Ámsterdam no quiso revelar demasiado. «Cuanto más diga, más caros serán los jugadores».

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«No habrá tanto movimiento como en verano, pero quizá hagamos alguna cosilla. Si vendemos a alguien, también tendremos que actuar», concluyó Cruyff.

El Ajax ocupa actualmente el tercer puesto de la VriendenLoterij Eredivisie y tiene los mismos puntos que el segundo, el Feyenoord. El PSV lidera la clasificación con un punto más.