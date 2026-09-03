Jordi Cruijff responde con dureza a las críticas por la política de fichajes del Ajax: «¡La gente no lo entiende!»

Jordi Cruyff no está de acuerdo con las críticas de que estaría asumiendo grandes riesgos con la política de fichajes del Ajax. En declaraciones a ESPN, el director técnico deja claro que él lo ve de otra manera.

El Ajax se movió con fuerza este verano en el mercado de fichajes con la llegada de grandes nombres como Marc ter Stegen y Julian Brandt. También Marcos Leonardo fue llevado a Ámsterdam por una cifra cercana a los veinte millones de euros.

Cruyff llevó a once jugadores nuevos al Ajax, mientras que también se marcharon diecisiete futbolistas. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de los gastos que habría realizado el director técnico.

«Bueno, yo precisamente creo que no se está asumiendo ningún riesgo», comienza. «El riesgo es pagar un traspaso de club a club. Si sale mal, ya no puedes negociar».

El dirigente considera que, en caso de descontento, todavía se puede intervenir. «A los jugadores que fichas libres les das un contrato de un año. Si no funciona, puedes negociar. Si tienen un contrato de dos años, entonces les das a los jugadores un cuarenta o cincuenta por ciento y entonces puedes rescindirlo. Así que no hay ningún riesgo en absoluto».

El amsterdamés de 52 años responde después con contundencia a las críticas. «Pero la gente no lo entiende. Si en España has trabajado con el fair play español, que es el más difícil de Europa, entonces sí sabes cómo a veces hay que minimizar los riesgos».

Según Cruyff, la situación financiera del Ajax le obliga además a actuar con creatividad en el mercado de fichajes. Una cesión con opción de compra la ve precisamente como una manera de limitar los riesgos para el club.

«Yo precisamente creo que cuando puedo fichar a un jugador cedido con una opción de compra, en otras palabras, puedo observarlo y estudiarlo bien durante un año y solo después decidir. Eso precisamente me parece una minimización de los riesgos. El riesgo es comprar y esperar que salga bien», concluye.