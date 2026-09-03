Jordi Cruijff ha repasado el mercado de fichajes en una entrevista con Ajax TV. El director técnico del club de Ámsterdam llevó a la capital neerlandesa a dos delanteros, Marcos Leonardo y Tolu Arokodare, pero de ese dúo Leonardo todavía no ha logrado causar impresión. Cruijff, sin embargo, no está nada preocupado.

Mientras que Tolu (25) llegó cedido desde el Wolverhampton Wanderers con opción de compra, el Ajax pagó algo menos de veinte millones de euros al Al-Hilal por Leonardo (23). Este último ha marcado dos goles hasta la fecha, pero sobre todo llama la atención por las (muchas) ocasiones que precisamente no aprovecha. Tolu suma cuatro goles y dos asistencias, pese a que solo ha sido titular por delante de Leonardo en dos partidos.

«El trabajo de un director técnico es intentar crear una plantilla en la que el entrenador tenga todas las armas para todos los partidos, porque cada partido es a different battle», responde Cruijff a la pregunta de por qué eligió a Tolu y Leonardo. «Así que en realidad tienes que tener todo tipo de jugadores. También con los delanteros: debes tener a uno que sea fuerte por arriba y a otro que se desmarque diez metros y remate rápido».

«En los delanteros me parece muy importante que siempre estén en el lugar adecuado, porque así tienes más posibilidades de marcar. Todo el mundo puede quejarse un poco, en plan: “sí, ¡falla muchas ocasiones!”», dice Cruijff en referencia a Leonardo, «pero siempre está en el lugar adecuado. De lo contrario, no fallaría ocasiones».

«Si alguien nunca falla una ocasión, significa que no está en el lugar adecuado. Así que prefiero que los jugadores estén siempre en el lugar adecuado, y ahora no entran, pero pronto sí. Para mí son dos jugadores que ofrecen una cierta garantía de goles en esta competición. Eso simplemente se nota».

«A veces simplemente hay que dar tiempo a los jugadores, sobre todo cuando son jóvenes, pero si miras a ambos jugadores, en su carrera sí han conseguido buenas estadísticas», sabe Cruijff. Hay muchas posibilidades de que el entrenador Míchel Sánchez vuelva a elegir a Tolu el sábado por la noche en el partidazo contra el campeón de liga, el PSV.

Don-Angelo Konadu se marchó cedido al Lommel SK por la falta de perspectivas, y el club belga también se aseguró una opción de compra. Kasper Dolberg parecía estar a punto de marcharse el último día del mercado al FC Midtjylland, que buscaba un sustituto para Franculino Djú, traspasado al Trabzonspor. Sin embargo, nunca se alcanzó un acuerdo y, por tanto, el danés tendrá que pelear por su sitio como delantero centro.