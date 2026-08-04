Jordi Cruijff quiere vender cuanto antes a estos seis jugadores del Ajax

Jordi Cruyff espera poder despedirse todavía de al menos seis jugadores del Ajax. Voetbal International sabe exactamente quiénes aún pueden salir del club de Ámsterdam.

Cruyff está siendo enormemente activo este verano en el mercado de fichajes. Entre otros, Caio Henrique, Daley Blind, Marcos Leonardo y Julian Brandt fueron llevados al Johan Cruyff ArenA por el director técnico.

Sin embargo, vender está resultando bastante más complicado. Hasta ahora solo han sido vendidos Sean Steur y Kian Fitz-Jim. Dejaron respectivamente 27 y 3 millones de euros. Se ejecutó la opción de compra de Chuba Akpom y Sivert Mannsverk, lo que permitió al Ajax ingresar otros once millones de euros.

Sin embargo, Cruyff espera vender mucho más. A pesar de que el Eintracht Frankfurt no terminó de avanzar por Anton Gaaei, el Ajax espera poder venderlo por una buena cantidad.

También Kasper Dolberg, Owen Wijndal, Olivier Edvardsen, Josip Sutalo y Ko Itakura pueden salir este verano de Ámsterdam. Por el primero de ellos hay interés desde Alemania y Dinamarca.

Según fuentes portuguesas, Sutalo es pretendido por el Benfica e Itakura está siendo vinculado con un regreso al Borussia Mönchengladbach.



