Jordi Cruijff ficha a García como sucesor de García en el Jong Ajax

Carlos García es el nuevo entrenador del Jong Ajax, según anunció el club. Sustituye a Óscar García, quien dejó Ámsterdam el domingo. Ya era su asistente en el filial y en el primer equipo. Toni Astorgano y Urby Emanuelson serán sus ayudantes.

García ya conoce el club, pues llegó junto a Óscar tras el nombramiento de Jordi Cruijff como director técnico.

Este último asumió el filial, pero subió al primer equipo tras la destitución de Fred Grim en abril.

Óscar García terminó quinto en la VriendenLoterij Eredivisie y luego ganó los play-offs para clasificar a la Conference League.

Sin embargo, Cruijff no le permitió continuar. El hijo de Johan Cruijff nombró al entrenador del Girona, Míchel, como técnico del Ajax, tras lo cual Óscar García abandonó el club.

Antes dirigió al Flamurtari FC de Albania y al Beitar Tel Aviv, y fue asistente del Chicago Fire.