Jordi Alba: "Ojalá Messi se quede por lo menos el mismo tiempo que yo"

El lateral, con tres años más de contrato que el rosarino tras su ampliación con el Barcelona, espera que también Messi siga más allá de 2021.

RUEDA DE PRENSA

Jordi Alba compareció en rueda de prensa tras firmar su ampliación de contrato con el Barcelona hasta 2024. Fue su primera comparecencia tras la firma, que se produjo en presencia del presidente, Josep Maria Bartomeu, la misma mañana del lunes.

Messi. "Ojalá se quede por lo menos el tiempo que esté yo, cualquiera se entiende con él, te hace mejor jugador y nos ha pasado a todos, uno crece futbolísticamente, ojalá pueda quedarse muchos años en el Barcelona".

Conexión con Messi. "Es una conexión muy buena la que tenemos, estoy en un nivel de juego muy alto con respecto a otras temporadas pero eso ha sido gracias a la confianza del club, de los compañeros y del entrenador, la renovación llega por el nivel que he dado pero todo suma, me encuentro muy bien con todos los compañeros, son todos amigos y estoy contento de seguir más años".

Conexión con el Camp Nou. "Imagino que entre la afición habrá habido opiniones pero siempre he notado su apoyo, seguro que nos ayudarán ante el Lyon, no nos queda otra que intentar ganar".

Desarrollo de la negociación. "Ya dije que había que esperar, el club siempre me mostró su apoyo, la decisión la hemos tomado juntos con el club y mis agentes, no era fácil porque estoy en una edad determinada y nunca es fácil negociar un contrato y siempre he tenido claro que el club me quería, he intentado mantenerme al margen, lo mejor siempre es que el jugador se dedique a jugar".

Mentalidad. "Mi intención es seguir luchando como siempre he hecho, no tengo la sensación que deba cambiar nada sino que tengo que ser el mismo y estoy convencido de que así será".

Madurez. "Me siento en el mejor momento de mi carrera, me encuentro bien física y emocionalmente y tengo muchas ganas de seguir ganando títulos con el Barcelona, es un momento muy bueno".

Competencia. "Sinceramente me da igual porque sé que si estoy a mi nivel tengo muchas opciones de jugar, luego habrá etapas mejores y peores, nadie me ha regalado nada nunca, creo que el club hace un buen trabajo en todas las líneas y luego hay que dar el nivel para estar en el Barcelona en cualquier posición, jugar en este club es distinto a hacerlo en cualquier otro, me siento igual de bien con o sin competencia".

Deseos en 2019. "Los títulos son siempre difíciles de ganar pero somos un equipo que se conoce desde hace mucho tiempo, siempre hay ilusión e intentamos seguir compitiendo de la misma forma, esperamos ganarlo todo".

Continuidad. "Siempre fue mi ilusión, soy un tío muy familiar y cuando estuve en el Valencia lo primero que les dije a mis agentes fue que el Barcelona era la prioridad, fue un sueño y lo cumplí y ahora es más de lo mismo, llevo cinco años y firmar cinco años más es muy importante para mí, sé lo que me ha costado estar aquí y estoy muy feliz".

Secreto del éxito. "Me cuido mucho más que antes, tengo una familia que me ha apoyado siempre y tengo la confianza del club y los compañeros, así como del entrenador, me siento pleno en todos los aspectos de tu vida y eso se nota en el campo".

Opciones. "El Barcelona siempre ha dicho que quería que me quedara y esa también era mi ilusión, si las dos partes quieren es todo más fácil y cumplo el sueño de seguir".

Agradecimiento. "Estoy agradecido al club, es un momento emotivo y especial, tengo ahora cinco más de contrato en mi casa tras pasar ocho años en la cantera, si se cumple el contrato habré pasado veinte años en este club".

Eliminaciones sorprendentes en la Champions League. "Daban como favorito al Real Madrid y el Ajax pasó bien, por ejemplo, han pasado otros rivales con respecto a lo que pensaba la gente pero nosotros intentamos tomarnos nuestra eliminatoria pensando en nosotros, luego pasan desgracias como pasó en Roma, donde éramos favoritos y todos sabemos lo que pasó, el equipo dará la cara e intentaremos pasar pero no soy adivino".

¿Mejor con Dembélé o con Coutinho? "Me siento igual de bien con Philippe, Ousmane, Malcom o el que sea; el club ha hecho un esfuerzo para traer a los mejores, juegue quien juegue seguro que va a cumplir, ojalá tengamos el máximo número de jugadores disponibles el miércoles pero estamos tranquilos porque el que juegue lo hará bien".

Lenglet y Piqué. "De Piqué ya sabemos el nivel que tiene y está en un gran momento de forma, Clément me ha sorprendido, sabíamos que era un grandísimo jugador pero parece que lleve mucho más tiempo del que realmente lleva, ha entrado muy bien y no es fácil, especialmente en el primer año, el de la adaptación".

Real Madrid. "No estoy en su piel, seguro que no lo están pasando bien pero como cualquier equipo que está eliminado de Champions como de Copa pero en la Liga quedan muchos puntos y no hay nada decidido, ahora vienen momentos difíciles que tendremos que superar si queremos todos los títulos".