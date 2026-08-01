Jordania se mueve: petición revolucionaria tras la crisis de Infantino para reformar la FIFA

El príncipe Ali bin Al Hussein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, dirigió una importante petición a la Federación Internacional de Fútbol, sobre la necesidad de eliminar el voto secreto en las elecciones a la presidencia de la FIFA.

La Federación Internacional y su presidente suizo, Gianni Infantino, se enfrentaron a una amplia ola de indignación, a causa de la polémica propuesta de la FIFA de vender un porcentaje de los derechos del Mundial a fondos de inversión privados.

La Unión Europea de fútbol se rebeló y decidió boicotear los torneos de la Federación Internacional, antes de que la FIFA diera marcha atrás en su decisión de seguir adelante con su controvertido proyecto.

El príncipe Ali bin Al Hussein escribió, a través de su cuenta en X: "Con toda la controversia que rodea a la FIFA, el fútbol mundial afronta una clara crisis de liderazgo, y esto antes de las próximas elecciones".

Y añadió: "Como alguien que ya ha pasado por este proceso, creo que hay un paso que debe darse de inmediato, que es eliminar el voto secreto en las elecciones a la presidencia de la FIFA".

Continuó: "Todas las demás decisiones, incluida la elección del país anfitrión del Mundial, se han pasado a tomar de forma pública, salvo, por supuesto, las elecciones a la presidencia".

Señaló: "Con un presidente al que elegimos cada 4 años y un consejo que toma todas las decisiones, el voto público es el único medio para rendir cuentas, nosotros, los presidentes de las federaciones miembros, ante las aficiones al fútbol de nuestros países, así como ante los responsables y los jugadores que nos eligieron".

Recalcó: "Al mismo tiempo, este sistema ofrece protección a cada federación miembro que pueda verse sometida a presiones para emitir una decisión bajo coacción a puerta cerrada, como ha ocurrido en el pasado".

Y concluyó: "Lo más importante es que otorgará a cada federación miembro la capacidad de influir en la votación más importante que jamás realicemos, que es la elección del liderazgo del deporte más grande y popular del mundo, y la determinación del rumbo que seguirá en el futuro".

Cabe recordar que el príncipe Ali bin Al Hussein se presentó en más de una ocasión a las elecciones a la presidencia de la FIFA.