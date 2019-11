Jordan Henderson, sobre Luis Suárez: "Estaba preparado para matarle"

El mediocampista del Liverpool recuerda la época en la que coincidió con el ahora delantero del Barcelona en Anfield.

Jordan Henderson, actual mediocampista del , aseguró en las últimas horas que, en su día, estaba "preparado para matar a Luis Suárez", ex compañero suyo con los Reds y ahora delantero del FC .

En unas declaraciones realizadas durante un podcast que conduce el exjugador del Liverpool Jamie Carragher, llamado 'The Greatest Game', Henderson empezó diciendo: "En aquella época era un jugador joven y Luis hizo una o dos cosas entrenando que no me gustaron".

Y remató: "Esa circunstancia me hizo pensar que no tenía que estar entrenando en el mismo equipo que él. Levantó los brazos como diciendo ¡Qué está haciendo! Eso me sentó fatal. Lo hizo tres veces más, me cabreé y estaba preparado para matarle".

Sin embargo, Henderson dijo que "a partir de ese momento, mi relación con Luis fue buena. Al siguiente partido le di una asistencia para que marcara. Él (Luis) tuvo un comportamiento excelente conmigo después de eso y mantuvimos una relación realmente buena. Fue otro gran jugador del que aprendí".

Henderson y Suárez compartieron vestuario en el Liverpool durante tres temporadas y media, desde enero de 2011 hasta junio de 2014.