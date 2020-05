Jordán en Goal: "No hay mejor manera de reiniciar LaLiga que con el Sevilla - Betis"

El centrocampista confiesa en Goal cómo vive la cuarentena, sus sensaciones en la vuelta a los entrenamientos y da las claves para la vuelta de LaLiga

Joan Jordán ha caído de pie en el . El catalán fue uno de los fichajes que Monchi eligió para su nuevo proyecto tras volver de la y desde el principio de la temporada ha sido importante en los planes de Julen Lopetegui. Su camino hasta el Sánchez-Pizjuán ha sido una historia de superación, ya que en 2016 tuvo que salir del , donde no tenía hueco, para jugar cedido en el Real en Segunda División.

Su temporada en Pucela lo llevó a Primera División de la mano del , donde firmó dos temporadas brillantes y acabó llamando la atención de "todo un Sevilla". Ahora, como a todos, se le ha parado el reloj por el coronavirus pero narra a Goal cómo vuelve a disfrutar de sentirse futbolista en los entrenamientos y sus ganas de volver a ponerse la camiseta del Sevilla por todo lo alto reanudando con un derbi ante el .

Lo primero de todo, espero que su familia y amigos estén bien.

“La verdad que por suerte tanto mi familia como yo estamos bien, estamos sanos, que es lo más importante. A partir de aquí estoy muy contento e ilusionado por volver a entrenar, por volver a ver a mis compañeros aunque sea en la distancia y volver a sentirme futbolista”.

¿Cómo ha vivido el confinamiento?

“Un poco duro. Creo que el trabajo que nos mandaron los preparadores fue muy bueno pero no tiene nada que ver con pisar el terreno de juego, te encuentras con situaciones diferentes, entrenamientos distintos y en ese aspecto hemos hecho todo lo que nos han dicho. Creo que hemos llegado muy bien, creo que el equipo está trabajando muy bien pero hay situaciones del terreno de juego que no se pueden hacer en un gimnasio o saliendo a correr. Nos intentamos adaptar, las sensaciones son buenas y veo al equipo fuerte”.

Hemos visto a algunos compañeros suyos hasta cocinando en la cuarentena.

“Yo he hecho de todo. Ver series, películas, leer, escuchar música… Es verdad que me gusta mucho la cocina, me cuido mucho la alimentación. En los ratos libres que mi hija estaba durmiendo he intentado cocinar y así desconectaba un poco de todo esto que hemos vivido. He compartido momentos con mi hija y con mi chica que no podía compartir en otros momentos y en ese aspecto he estado encantado porque los tres hemos tenido momentos que no habíamos vivido hasta ahora”.

¿Cómo está siendo la vuelta a los entrenamientos con una situación tan extraña?

“Es una situación compleja pero somos profesionales y nos vamos a adaptar a lo que nos tengamos que adaptar. Nos estamos adaptando muy bien a entrenar individualmente. Al menos entrenamos con compañeros aunque sea en la distancia y no nos podamos pasar el balón entre nosotros. Al menos no entrenas sólo en un campo que eso sería durísimo, haces el mismo ejercicio y puedes hablar con él aunque sea desde la distancia y es más ameno. Los primeros días estamos entrenando con ilusión y parece ser que pronto cambiaremos de fase y podremos entrenar un poco más en grupo”.

Algunos equipos hablaron de miedo antes de volver a entrenar, ¿cómo es el protocolo desde dentro?

“Muy bueno. En nuestro club y en nuestro día a día es muy bueno. Yo no me lo esperaba así ni poniéndome en el mejor de los casos. El protocolo es top. Yo creo que nuestra plantilla no tiene miedo. Yo creo que lo que nos ha pasado a los futbolistas es más incertidumbre que miedo. Había incertidumbre porque hay muchas cosas que no tienen respuesta y no tiene respuesta ni LaLiga y entonces al jugador todo eso puede parecer que le genera miedo. El protocolo es muy bueno y no tenemos ningún tipo de queja. Veremos cómo es el que se sigue cuando entrenemos en grupo”.

Lopetegui suele estar muy encima en los entrenamientos y ahora lo tienen más difícil para comunicarse.

“Sigue estando encima igual (risas). Está en la distancia pero no se pierde los entrenamientos, está encima nuestro y nos aprieta. Es una manera distinta pero quiere que trabajemos duro porque vienen once jornadas muy bonitas y quiere que estemos preparados. Nos quiere concienciar ya para que en la jornada uno estemos a tope”.

Se avecina una Liga de 11 finales, ¿no?

“Sí y es una situación que no ha pasado nunca y es rara porque quedan once partidos. Soy de los que piensa que el equipo que empiece mal, ya me dirás. Si encadenas cuatro partidos sin ganar, te metes a falta de siete partidos y se te habrán ido tus rivales y será difícil cumplir los objetivos para todos. El inicio será importante pero también el tramo final y nos estamos preparando para llegar físicamente bien y con chispa. El trabajo de los preparadores físicos es muy concienciado para llegar bien pero no muy fatigados. El trabajo que hemos hecho en casa también cansa aunque de distinta de manera. Trabajamos para que el equipo vuele pero no esté fatigado. Veo al equipo bien y creo que empezaremos bien”.

¿Va a pesar mucho el factor mental cuando se reanude La Liga?

“Te diría que para mí lo mental va a estar por encima de lo físico. Ya no es por jugar a puerta cerrada, es porque es una situación que no se ha vivido nunca y nos vamos a tener que adaptar. Ningún jugador, por mucha experiencia que tenga, ha vivido esto. Creo que el que mentalmente llegue más preparado va a tener mucho que ganar. Después la pelota entra o no pero llegar mentalmente fuerte al principio de Liga va a ser clave”.

Además van a tener que acostumbrarse a jugar sin público y en un estadio que aprieta tanto como el Sánchez-Pizjuán.

“Nos vamos a tener que adaptar. Va a ser muy extraño pero creo que es una cosita más que el que se adapte de mejor manera va a tener las de ganar. Al final son detalles que marcan la diferencia. Vamos a tener que llegar fuertes mentalmente, físicamente bien y adaptarnos rápido a jugar sin nuestra gente, que es clave para nosotros”.

Parece que La Liga se va a reanudar con el derbi aunque sea sin aficiones.

“Mirando lo positivo, no hay mejor manera de reiniciar La Liga que con un derbi. Vivir un derbi es felicidad y alegría aunque sea por la tele. Estoy totalmente convencido de que nuestra gente nos va a apoyar aunque sea por la tele. Nos alegra a todos que se pueda reanudar La Liga. Por lo que nos dicen podría ser el 12 de junio pero dependemos de la pandemia. Veremos cómo sucede todo pero tenemos esperanza de que sea en esa fecha”.

Tendrán que defender la tercera plaza, ¿son el rival a batir en la lucha por la Champions?

“No lo creo, a nivel de números sí porque somos terceros. El , el , la , el y todos los equipos tendrán que superar al Sevilla pero son once jornadas. Parecen pocas pero son bastantes, va a ser largo, duro, con partidos cada tres días. Va a ser una Liga de 11 jornadas y a pesar de los puntos creo que partimos todos de cero. Por suerte tenemos ese margen pero va a ser difícil. También te digo que tenemos mucha ilusión, veo al equipo preparado y estoy convencido de que lo vamos a conseguir”.

¿Cómo se plantean la reanudación de la ?

“Le he dado vueltas, no te voy a engañar, pero se me hace complicado porque acabas en finales de julio La Liga, en agosto juegas la Europa League y hay que hacer pretemporada para la próximas temporada y tiene que haber algo de vacaciones aunque no sea tanto como normalmente. Cuadrarlo todo parece difícil. Estamos preparados para todo y ojalá podamos reanudar la Europa League. Es un título muy deseado por nosotros y tenemos esperanzas de llegar lejos y hacer algo bonito. Parece difícil cuadrar las fechas pero por las fechas que han salido parece que el reinicio será el 2 ó 3 de agosto y estamos preparados también para esa competición”.

¿Qué balance hace de su primera temporada en el Sevilla?

“Hasta ahora encantado. No pude tener una adaptación más rápida a este gran club. Hace tres temporadas estaba jugando en Segunda División, el Espanyol no me quería y me tuve que ir a Segunda. El Eibar apostó por mí y estuve dos temporadas en un club muy humilde pero muy grande. He tenido un crecimiento rápido y bueno y estoy en el Sevilla, en uno de los clubes más grandes de Europa. Mi principal objetivo en pretemporada era adaptarme rápido y llegar con opciones de jugar y rendir. He rendido desde la jornada 1 aunque haya momentos mejores y peores. Estaba acostumbrado a jugar cada 7 días y vienes aquí y juegas cada 3 días y partidos super exigentes con el objetivo de ganar cada partido. En cada club quieres ganar cada partido pero en el Eibar viene el y sacar un punto es bueno pero aquí viene el Real Madrid y nuestro objetivo es ganarles, no es por vender la moto, nuestro objetivo es ganar al Real Madrid. La exigencia en ese aspecto es mucho más grande y estoy encantado con mi adaptación. Ahora quedan dos meses para acabar una temporada muy buena para mí”.

Empezó marcando en dos partidos el gol de la victoria y después ha tenido que tenido que trabajar para mantener ese nivel.

“Es imposible estar jugando 30 ó 35 partidos de 8 ó 9, ningún jugador lo va a hacer o igual sólo Messi. Es muy difícil mantenerte a ese nivel jugando cada tres días. Empecé muy bien pero he tenido tramos a nivel de juego muy buenos que mejoran mi inicio de Liga, lo que pasa que en el inicio marco contra el , meto el gol de falta y vamos líderes. En mi primera temporada en el Eibar a nivel de números la hago mejor que la segunda pero me quedo con la segunda de aquí a Lima. En la primera temporada meto 6 goles y doy 4 asistencias y en la segunda metí 3 ó 4 goles pero a nivel de juego es lo que interesa. Al Sevilla no le interesa que Joan meta 6 goles, le interesa que el Sevilla juegue bien y gane. Si un jugador de campo juega mejor, hay más posibilidades de ganar. He jugado partidos mejores que en el inicio de Liga pero a veces metiendo goles parece que juegas mejor pero, los que sabemos de fútbol, sabemos que no es así. Es verdad que he tenido partidos regulares, como todos. En el Wanda hice muy buen partido pero tuve una pérdida en medio campo que no me puede suceder aunque fuera una situación difícil. Soy muy autocrítico y no puede volver a suceder una pérdida así. Estoy convencido de que el global de partidos es muy bueno y doy muchas cosas al equipo. Si miro el nivel de juego de las últimas semanas, creo que estuve muy bien, mejor que en el inicio”.

Por último, ¿qué mensaje manda a los aficionados?

“Yo la única cosa que me gustaría transmitir a todos pero sobre todo a mi afición es que tenemos una ilusión tremenda. Tenemos mil ganas de volver a ponernos la camiseta del Sevilla y jugar y que disfruten de nosotros y su club. Estoy seguro de que tienen muchas ganas de ver a su equipo aunque sea por la tele y nos vamos a dejar todo”.