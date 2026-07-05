Jordan Bos da a conocer una noticia muy preocupante sobre su lesión de rodilla

Jordan Bos ha hablado en Instagram sobre su grave lesión de rodilla, aunque sin precisar su gravedad ni los plazos de recuperación. Sus palabras no tranquilizan.

Titular en todos los partidos del Mundial de Australia, también arrancó contra Egipto (1-1, derrota en los penaltis).





El lateral comenzó con fuerza, pero en la segunda parte llegó el percance: retuvo el balón en el área, regateó a Mostafa Zizo y, cuando Rabia entró deslizándose, cayó mal y se quedó tendido con dolor.

La repetición mostró que el defensa egipcio deslizó su pierna sobre la de Bos, que quedó clavada en el suelo, golpeando con fuerza la rodilla del australiano. El jugador se llevó la mano a la articulación dolorida.

El equipo médico lo trasladó al vestuario.

En Instagram, Bos sugiere que le espera una larga rehabilitación: «No es así como quería terminar esta aventura, pero ahora empieza la recuperación y volveré más fuerte».