Jonathan Rougier decidió quedarse a vivir en Honduras

El portero argentino del Motagua contó sobre el emprendimiento gastronómico que tiene en el país y su intención de naturalizarse hondureño.

Jonathan Rougier llegó al Ciclón Azul hace tres años luego de jugar en el Ascenso argentino y nunca imaginó que en Honduras encontraría su nuevo hogar. A raíz del parate por la pandemia comenzó, junto a su mujer, un negocio en el cual fabrican dulces tipicos de su país y confesó sus ganas de nacionalizarse aunque tenga que renunciar a su ciudadanía natal.

En una entrevista para Diez declaró: "El club comenzó los trámites de naturalización para liberar un cupo de extranjero. Nosotros aceptamos porque hemos estado muy bien desde que llegamos, la gente ha sido muy respetuosa con nosotros y esto me ha convencido a dejar de ser extranjero. Una vez me naturalice catracho voy a perder mis derechos como argentino, ya que mi país no me lo permite".

El guardametas ha estado muy ocupado durante la cuarentena ya que comenzó a fabricar alfajores, clásicos dulces de su país: "Yo no me meto mucho en el tema de la fabricación, pero si me ocupo de la fabricación. Siempre se dice que de las adversidades salen cosas positivas y nosotros hemos encontrado una oportunidad. Estamos construyendo algo lindo".

Para cerrar reconoció como ve el futuro cercano: "Te lo digo con una mano en el corazón, con mi esposa en estos momentos no estamos pensando en fútbol. Queremos que esto mejore porque no creo que en el corto plazo todo se vaya a reactivar, hay que ser sinceros y realistas".