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En el regreso del entrenador Vincent Kompany, el Bayern de Múnich no pasó del 1-1 ante el 1. FC Colonia en la décima jornada de la Bundesliga. Las notas de los jugadores del Bayern.

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Kompany hizo un solo cambio en el once de un Bayern mermado por las bajas respecto a la victoria por 2-1 ante el 1. FSV Mainz 05 antes del parón de selecciones: Jonas Urbig sustituyó en la portería al capitán Manuel Neuer, lesionado en el pie.

Mikey Moore adelantó al Colonia en el minuto 12 y poco después Harry Kane tuvo que ser sustituido por lesión . Nathaniel Brown marcó el empate (37'). Luego también tuvo que salir Michael Olise , lo que agravó aún más los problemas de bajas del Bayern en ataque.

Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: Jonas Urbig

En el decimoséptimo partido oficial de la temporada, el portero que en principio es suplente disputó ya su noveno encuentro. Moore regateó a Urbig en el 0-1, aunque no tuvo verdadera culpa en el gol. Gran parada de reflejos ante un remate de Moore a corta distancia en el minuto 51. Estuvo aún mejor ante la doble ocasión del Colonia protagonizada por Said El Mala y Linton Maina (57'). Nota: 1,5.

Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: Konrad Laimer

Justo antes del gol encajado, Laimer tuvo un malentendido con Olise en campo rival. Al principio tuvo, en conjunto, menos influencia que en sus últimos partidos, pero mejoró tras el descanso. Destacaron, por ejemplo, su pase previo a la clarísima ocasión de Karl (54') y la forma en que cortó un posible contraataque en el minuto 65. Nota: 3,5.

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Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: Dayot Upamecano

Actuación muy sólida en el centro de la defensa. Como tardó demasiado en salir cuando fue sustituido, Kim no pudo entrar hasta más tarde. Nota: 3.

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Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: Jonathan Tah

Volvió a ser elegido por delante de Min-Jae Kim y realizó varios buenos despejes en la primera parte, por ejemplo ante Said El Mala en el minuto 11. Nota: 3.

Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: Josip Stanisic

Con Alphonso Davies lesionado y Brown necesario en ataque, Stanisic es actualmente la única opción para el lateral izquierdo. No tuvo exigencias defensivas ni fue un factor en ataque. Nota: 4.

IMAGO

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Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: Joshua Kimmich

Intervino muchísimo con el balón y al principio también dejó algunas acciones destacadas, como su centro previo al cabezazo de Kane al poste en una jugada en la que este estaba en fuera de juego. Sin embargo, estuvo muy lento al retroceder en el gol encajado al inicio. Tras el descanso, el capitán suplente no tuvo una influencia reseñable. Nota: 4,5.

Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: Aleksandar Pavlovic

Durante mucho tiempo pasó inadvertido al lado de Kimmich. En el minuto 76, Pavlovic rozó el gol con un disparo lejano. En el 82, una grave pérdida de balón suya propició una clarísima ocasión del Colonia. Nota: 4,5.

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Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: Michael Olise

Su malentendido con Laimer dio origen al gol encajado al inicio. Tras la sustitución de Kane, el extremo derecho apareció ocasionalmente también en el centro del ataque, pero en ambas posiciones estuvo muy por debajo de sus posibilidades. Al final de la primera parte, Olise necesitó atención médica tras un intento de remate fallido y fue sustituido en el descanso. Nota: 5.

IMAGO

Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: Lennart Karl

Tras un decepcionante parón de selecciones, en el que solo jugó unos minutos ante Países Bajos, Karl pasó muy inadvertido contra el Colonia hasta que, en el minuto 54, apareció solo ante la portería y remató desviado. Nota: 5.

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Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: Nathaniel Brown

Ante la falta de alternativas, el lateral izquierdo de origen volvió a comenzar en el extremo izquierdo. Al principio, sus acciones no tuvieron demasiado acierto, pero después marcó el importante empate con un disparo lejano. Nota: 2,5.

Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: Harry Kane

Se quedó sin marcar por quinto partido oficial consecutivo, aunque solo jugó 20 minutos. Después de cabecear al poste en posición de fuera de juego en el minuto 5, Kane se lesionó el tobillo en una disputa con Joël Schmied (15'), siguió un rato sobre el césped cojeando y tuvo que salir en el minuto 20 . Nota: 3,5.

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Bayern de Múnich, notas ante el 1. FC Colonia: suplentes

Tom Bischof: Entró ya en el minuto 20 por el lesionado Kane y, desde entonces, alternó entre la mediapunta y la posición de nueve. De hecho, el mediocentro de formación asumió la mayoría de las veces el papel de delantero centro, donde, como era de esperar, tuvo dificultades. Al menos asistió a Brown en el gol del empate. Nota: 3,5.

Tim Binder: Sustituyó al lesionado Olise en el descanso y se situó en la banda derecha del ataque, pero no dejó ninguna acción destacada. Nota: 5.

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Jamal Musiala: Entró en el minuto 70 por Laimer y reapareció así tras una baja por lesión de unos dos meses. En el 80, Musiala apareció de repente ante la portería, pero su remate a corta distancia fue bloqueado. Nota: 4.

Min-Jae Kim: También debía entrar en el minuto 70, pero no pudo acceder al campo hasta más tarde. Sin calificación.

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Noah Codjo-Evora: El francés de 19 años sustituyó a Pavlovic en el minuto 87 y debutó como profesional. Sin calificación.