Johnny Herrera no sigue en Universidad de Chile: "Caputto tomó la decisión de no contar conmigo"

El arquero se despidió del cuadro estudiantil después de nueve años. El ahora ex capitán reveló que buscará un nuevo equipo para continuar su carrera.

Es oficial: después de nueve años, Johnny Herrera se va de Universidad de . El futbolista que más títulos levantó en la historia del club estudiantil (13) deja el CDA y se prepara para buscar una nueva institución para continuar su carrera.

Fue el propio emblemático arquero quien reconoció que su partida se debe a una decisión del técnico Hernán Caputto. "Estoy tranquilo. Obviamente me enteré por la prensa antes que por la gente de acá, pero está todo en orden. La vida continúa, voy a seguir jugando fútbol, me encuentro con todas las capacidades para poder seguir y ya a partir de mañana empezaré a buscar equipo. Veremos la mejor opción", dijo tras una reunión que mantuvo esta jornada con la directiva de Azul Azul.

"¿Le ofrecieron opción de quedarse? No, ninguna. El entrenador tomó la decisión de no contar conmigo, la decisión es absolutamente de él. Está en su derecho más allá que me haya puesto en estos últimos partidos que eran críticos para el club. Estoy tranquilo, siempre lo he respetado", agregó.

Y respecto a su futuro, apuntó: "Ante cualquier situación, de cualquier índole, la decisión del entrenador es la que se respeta. Por tanto, se asume con grandeza y por lo menos me voy feliz porque terminé jugando, porque nunca me pesó la camiseta, porque en rigor nunca me cagué dentro de la cancha y eso me deja tranquilo. Buscaré mi norte en otro club y Dios quiera que la vida me siga acompañando con éxitos y con títulos".

"La vida continúa, tengo que seguir jugando al fútbol porque tengo una familia detrás. Seguiré dejando todo y seguiré entrenando igual, tal como lo hice acá a pesar de no estar jugando. Estoy bien físicamente y me da para jugar un par de temporadas más", cerró.