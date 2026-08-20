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Rian Rosendaal

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John van den Brom vuelve a apostar por Daan Rots en una «nueva posición» en el FC Twente

FC Twente vs Qarabag FK
FC Twente
Qarabag FK
Conference League Qualification

El FC Twente se mide este jueves por la noche al FK Qarabag en el partido de ida de los play-offs de la Conference League. John van den Brom ya ha dado a conocer la alineación de los Tukkers.

Lars Unnerstall mantiene su puesto bajo palos en los Tukkers. La defensa del FC Twente está formada, de derecha a izquierda, por Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad y Aske Adelgaard.

Ramiz Zerrouki debe aportar el control en el centro del campo, con la ayuda de Daouda Weidmann a su lado. El francés ha arrancado con fuerza la temporada, con dos goles y dos asistencias en cuatro partidos.

Marko Pjaca, Daan Rots y Sondre Ørjasæter son las piezas más adelantadas en el centro del campo del Twente, con Rots, originalmente un extremo, actuando de nuevo como 'número diez'. Wout Weghorst ejercerá este jueves por la noche como delantero más adelantado en el Grolsch Veste.

Alineación del FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst

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