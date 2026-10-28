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John Obi Mikel ha instado al Manchester United a darle a Unai Emery «las p***s llaves» y un cheque en blanco para convencerlo de dejar el Aston Villa. El excentrocampista del Chelsea elegiría a Emery antes que a Eddie Howe y Julian Nagelsmann, los dos nombres más vinculados al puesto, mientras Michael Carrick sigue al frente pese a haber dejado al Manchester United en el 16.º puesto de la Premier League.

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Mikel elige a Emery por delante de Howe y Nagelsmann

Emery es uno de los nombres que se barajan para el banquillo de Old Trafford, junto a Fabian Hurzeler, Antonio Conte, Howe y Nagelsmann. Se esperaba que el United iniciara esta semana la búsqueda de su próximo entrenador después de que la última derrota de Carrick dejara al equipo en el 16.º puesto de la clasificación. Sin embargo, aunque hubo conversaciones sobre su futuro, sigue en el cargo.

Carrick dirigió el entrenamiento del martes y estará en el banquillo en la visita del sábado al Chelsea. Si el United decide hacer un cambio más adelante, Mikel cree que debería descartar a Howe y Nagelsmann y optar por Emery.

Mikel quiere que el United empiece de cero

En The Obi One Podcast, Mikel dejó claro que descartaría a ambos. Dijo: «A ninguno de los dos. Yo iría a por Unai Emery. No creo que se marche [del Aston Villa], pero, escucha, si le das las p***s llaves...

»Si le das un cheque en blanco y le dices: “Escucha, Unai, no queremos seguir por este camino. Estamos cansados, la afición está harta de lo que está pasando en el club. Queremos empezar de cero y creemos que eres el hombre indicado”».

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Emery sigue comprometido con el proyecto del Aston Villa

Sin embargo, parece poco probable que Emery llegue a Old Trafford. Sky Sports informó recientemente: «Según nos han dicho, Emery sigue comprometido con el proyecto del Aston Villa». La información llegó después de que Jamie Carragher afirmara, al igual que Mikel, que creía que Emery sería la mejor opción para el United.

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Carragher dijo: «Es un entrenador en el que pienso cuando pienso en el Manchester United. Creo que Emery es el mejor entrenador de la Premier League. Pero hay algo que me ronda la cabeza con él. Sí, su historial en la Europa League es increíble, pero alguien con tanto éxito seguramente querrá hacerse un nombre en la Champions League. Quiere ganar la Champions League. No va a conseguirlo en el Aston Villa. Ha tenido dos experiencias que no le han ido especialmente bien, en el Paris Saint-Germain y en el Arsenal. Y creo que seguramente querrá esa oportunidad de demostrar su valía en un club de fútbol verdaderamente gigante. Lo siento, aficionados del Villa».

Carrick afronta la prueba del Chelsea con su futuro en duda

Por ahora, Carrick sigue al mando y dirigirá al United en la visita del sábado a Stamford Bridge.

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Otro resultado perjudicial podría obligar a la directiva a actuar, pero sacar a Emery del Villa Park parece una tarea difícil.



