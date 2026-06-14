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Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

John McGinn, pese a su discreto partido, guía a Escocia hacia una victoria crucial sobre una valiente Haití

Haití vs Escocia
Haití
Escocia
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Escocia venció 1-0 a Haití en el Grupo C gracias a un gol de John McGinn. A pesar de su bajo nivel, lidera la llave junto a Marruecos y Brasil y ya suma tres puntos que le acercan a la siguiente ronda.

Haití, con Carlens Arcus (ex-Vitesse) y Ruben Providence (Almere City) en el once, empezó sin nervios y llegó con peligro a la portería de Angus Gunn, aunque sin obligarlo a intervenir.

Poco a poco quedó claro que Escocia tenía más potencia ofensiva. Ben Gannon-Doak destacó con su creatividad, pero el marcador se mantuvo 0-0 un rato, en parte porque el disparo de Scott McTominay dio en el poste.

A los 30 minutos llegó el 0-1: centro de Gannon-Doak, Adams no alcanzó a rematar y el rebote le quedó a McGinn, cuyo disparo, desviado, batió al portero.

Pese al golpe, Haití siguió buscando el arco rival, aunque la dupla Wilson Isidor-Frantzdy Pierrot no encontró espacios. Escocia sobrevivió a algunos sustos y se fue al descanso con la ventaja.

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En la segunda parte Escocia renunció al juego y se limitó a defender, mientras Haití, sin claridad, apenas inquietó.

Aun así, la gran ocasión llegó a diez minutos del final: Pierrot, preferido al máximo goleador histórico Duckens Nazon, cabeceó sin marca, pero el balón se marchó fuera.

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