Johan Derksen ve cómo el Feyenoord toma una decisión dolorosa: «Esta es la mayor humillación posible»

Johan Derksen considera «la mayor humillación posible» la incorporación de Casper van Eijck como asesor del cuerpo técnico del Feyenoord, según declaró en el programa «Vandaag Inside».

Esta semana, 1908.nl informó que el club lo convocó de nuevo, a sus 69 años, para apoyar al cuerpo médico y frenar la oleada de lesiones.

El club lidia desde hace meses con múltiples lesiones: Thomas Beelen, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Leo Sauer, Gijs Smal y Anel Ahmedhodzic están de baja.

Derksen cuestiona la decisión: «Han tenido que recurrir a Casper. Es la mayor humillación para el servicio médico del club, aunque él tiene contactos directos en el hospital y puede derivar a los jugadores a especialistas».

Van Eijck ya fue médico del club entre 2010 y 2021, y ahora asumirá un rol de apoyo sin integrarse plenamente al cuerpo médico ni sentarse en el banquillo.

El domingo el Feyenoord visita al NEC en un duelo directo por el segundo puesto de la VriendenLoterij Eredivisie. A René van der Gijp le cuesta pronosticar el ganador.

«También puede salir mal. Me daría mucha pena que acabara 0-1 y los aficionados del NEC se sintieran muy decepcionados. Es posible. Porque creo que el NEC piensa ahora: esto es pan comido. Ya no puede salir mal».

Derksen coincide: «En Nimega nadie espera que el Feyenoord gane, pero es posible, pues el NEC puede perder con cualquiera. Ojalá me equivoque».